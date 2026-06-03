V hradeckém kraji třídí odpady nejlépe v Polici n. Metují, Černém Dole a Říčkách

Odpady v Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili lidé v Polici nad Metují na Náchodsku, v Černém Dole v Krkonoších na Trutnovsku a v Říčkách v Orlických horách na Rychnovsku. Města a obce zvítězily v jednotlivých kategoriích 20. ročníku soutěže Čistá obec. Soutěže se v kraji účastní 350 obcí a měst, které jsou zapojeny v systému sběru obalů Eko-kom. Hlavním kritériem hodnocení je množství vytříděného odpadu v přepočtu na obyvatele a rok. Výsledky soutěže dnes organizátoři vyhlásili v Kostelci nad Orlicí.
Police nad Metují zvítězila v kategorii měst nad 2000 obyvatel. Druhou příčku obsadily Hořice na Jičínsku, které loni zvítězily. Třetí byl Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. V kategorii sídel od 300 do 2000 obyvatel se za městysem Černý Důl umístily obce Horní Olešnice na Trutnovsku a Jílovice na Hradecku. V kategorii obcí do 300 obyvatel za Říčkami skončily krkonošská Malá Úpa a Orlické Záhoří na Rychnovsku.
Kromě množství vytříděného odpadu porota hodnotí také dostupnost sběrných míst, možnosti třídění mimo veřejnou sběrnou síť a efektivitu systému sběru.
Čtyři z devíti oceněných jsou horská sídla, v nichž v souvislosti s přítomností turistů vzniká více tříděného odpadu, než by odpovídalo počtu trvale hlášených obyvatel. Významnou roli tak u nich hraje i přístup místních podnikatelů k třídění. "V horském prostředí navíc nelze jednoduše spoléhat na některá smart řešení využívaná ve městech, proto se spoléháme na praktický přístup a dobrou spolupráci občanů, podnikatelů, obce i svozové firmy," uvedl starosta Malé Úpy Karel Engliš (Pro Malou Úpu).
Eko-kom má v Česku monopol na třídění a recyklaci obalů. Jeho služby využívají firmy dodávající na český trh balené zboží. V systému Eko-kom je zapojeno 6202 českých obcí a měst, možnost třídit má 99 procent obyvatel. Obce za třídění dostávají peníze.
V ČR podle údajů Eko-komu každý člověk loni vytřídil v průměru 90,5 kilogramu odpadů, což je o dva kilogramy více než v roce 2024. V Česku se loni podle Eko-komu vytřídilo a předalo k recyklaci nebo energetickému využití 89 procent obalových odpadů.
K třídění mají lidé k dispozici přes 1,2 milionu barevných kontejnerů a menších nádob, průměrná docházková vzdálenost ke kontejneru činí 92 metrů. V některých lokalitách fungují i systémy sběru "door to door", kdy lidé třídí své odpady do menších nádob přímo u svých domů, nebo pytlové sběry.