V hradeckém mizí voda, lidé na Rychnovsku zachraňovali v bahně uvízlé ptáky

Extrémní sucho v Královéhradeckém kraji stále více ohrožuje vodní živočichy. Například na Jičínsku lidé z vysychající říčky Bystřice zachraňovali raky a z vyschlého rybníka na Rychnovsku v bahně uvízlé divoké kachny. Vyplývá to z informací samospráv a ochranářů. Česko se letos potýká s extrémním suchem.
"Šest kachen zůstalo uvězněných v bahně vyschlého rybníka nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Bez pomoci člověka se nedokázaly dostat ven," sdělil dnes ČTK hlavní koordinátor ochranářské Skupiny JARO David Číp.
Pracovníci Záchranné stanice JARO Jaroměř ptáky vyprostili a převezli do bezpečí záchranné stanice. Akci podnikli 9. srpna. "Kachny byly umístěny do bazénu s vodou, kde se postupně daly do pořádku. Nyní je čeká návrat ven," uvedl Číp.
Podotkl, že podobné situace nejsou v suchých letech výjimkou. Před několika lety zachraňovali ochranáři dokonce sokola stěhovavého, který přistál na bahně vypuštěného rybníka, zabořil se do něj a nedokázal vzlétnout.
Tyto případy podle Čípa upozorňují i na problém, který začíná mnohem dál od rybničního bahna, a to u vody, půdy a způsobu starání se o krajinu. "Pokud chceme podobným případům předcházet, musíme se dívat na celé okolí rybníků a na to, co se s vodou děje ještě předtím, než do nich přiteče. Na řadě míst byla krajina v minulosti odvodněna, dnes potřebujeme část těchto zásahů napravovat," řekl.
Pomoci může podle Čípa obnova mokřadů, zaslepování nepotřebných odvodňovacích kanálů nebo revitalizace napřímených toků a dříve odvodněných ploch. Důležité jsou také mokřadní louky a další místa, kde se voda může rozlít, zpomalit a postupně vsakovat, míní.
Ví o čem hovoří, podílel se na vzniku ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře na Náchodsku o rozloze 85 hektarů. Jedná se sto let starý závlahový systém řeky Metuje, který opravili čímž umožnili regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Výsledkem jsou desítky druhů vážek, několik druhů obojživelníků, více než 200 pozorovaných druhů ptáků a mnoho dalších.
V Miletíně na Jičínsku podle starosty Miroslava Noska (nez.) začal úsek říčky Bystřice od soutoku s Bystrým potokem proti proudu až k náhonu rybníku Jordánek výrazněji vysychat od konce července. Spolu se zaměstnanci radnice a dobrovolníky od té doby zachránili z posledních tůní asi 700 raků a dalších vodních živočichů, například vzácných mihulí. "Teď už to nemá smysl, protože i ty poslední tůně jsou skoro vyschlé. Doufám, že to, co se nám podařilo přenosit do velké tůně pod bývalým koupalištěm na Bystřici a do vedlejšího vodního toku, který vodu ještě má, bude základem budoucího života," řekl dnes ČTK Nosek.
Podle něj je v Bystřici, která protéká Miletínem, populace raků řadu let stabilní. Není to poprvé, co říčka v obci téměř vyschla. "Stejné to bylo v roce 2018, tehdy jsme také raky přenášeli. Věřím, že ani tentokrát jejich populace nezanikne a obsadí znovu původní místa," dodal.