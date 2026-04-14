V hradeckém Muzeu východních Čech začíná výstava o expedici na Nun Peak

V Muzeu východních Čech (MVČ) v Hradci Králové dnes začíná výstava Expedice Himalaya 1976, která připomíná 50. výročí první východočeské himálajské expedice. Cílem výpravy byl vrchol Nun Peak v kašmírském Himálaji v indickém státu Džammú a Kašmír. Výstava představí historii této horolezecké události i její účastníky. ČTK o tom dnes informovala mluvčí muzea Lucie Peterková. Výstava potrvá do 26. října.
"Prostřednictvím dobových fotografií, autentických vzpomínek ale i horolezeckého vybavení výstava přiblíží unikátní výstup sedmi členů expedice, kteří zdolali Nun Peak náročnou severozápadní stěnou hory," uvedla Peterková. Na vrchol hory vystoupili 27. a 28. října 1976. Podle Peterkové to představovalo mimořádný úspěch i v mezinárodním měřítku.
Expedici organizoval horolezecký oddíl TJ Slavia Hradec Králové. Její členové tehdy uskutečnili prvovýstup severozápadní stěnou hory Nun Peak, což byl teprve druhý československý výstup novou trasou v Himálaji.
Výstava návštěvníkům nabídne dobové fotografie, autentické vzpomínky, archivní materiály i původní horolezecké vybavení. Přiblíží nejen samotný výstup, ale i širší souvislosti celé expedice, která měla vedle sportovního cíle také přírodovědný a etnologický rozměr.
"Výstava nevypráví pouze o výstupu na himálajský vrchol. Přibližuje i samotnou cestu do tehdy obtížně přístupného Ladakhu, který byl po dlouhá léta pro cizince uzavřen, a také další rozměry celé expedice," uvedla kurátorka a historička MVČ Pavla Koritenská.
Výprava urazila do Himálaje přibližně 21.000 kilometrů nákladním vozem Škoda 706 přes deset zemí. V době normalizace přitom šlo podle jednoho z účastníků výpravy a spoluautora výstavy Petra Rybáře o logisticky i administrativně mimořádně náročnou cestu. "Po roce 1968 bylo téměř zázrakem, že se početné expediční skupině podařilo odjet mimo rámec socialistických států. Je veřejným tajemstvím, že k reprezentačním výpravám patřilo i vnitřní soupeření a konkurence mezi účastníky. Klubovou východočeskou expedici však tvořila parta nadšenců, kteří dokázali bez nadsázky táhnout za jeden provaz a společně se podílet na úspěchu," uvedl Rybář.
Členové expedice také sbírali přírodniny, prováděli klimatologická měření a pořizovali etnologickou a etnografickou dokumentaci života místních obyvatel. "Výsledky této mimořádné cesty později shrnula kniha Čelenka Matky Země, ale také řada přednášek, besed a výstav v několika zemích Evropy a Asie," uvedla Peterková.
Výstava začne dnes v 17:00 vernisáží v secesní budově Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží v centru Hradce Králové.