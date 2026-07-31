V Hronově začíná 96. ročník Jiráskova Hronova, nabídne desítky představení

V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov, potrvá do 8. srpna. Letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. ČTK o tom informovali pořadatelé. Očekávají desetitisíce návštěvníků, součástí akce je také doprovodný program.
"Návštěvníci festivalu, jenž se tradičně koná v malebném šestitisícovém městečku Hronov, se mohou kromě divadla těšit také na speciální dny věnované tanci, lidovým tradicím či živému kulturnímu dědictví," uvedl mluvčí festivalu Robin Suchánek.
Festival dnes večer začne vztyčením festivalové vlajky v centru Hronova a rozsvícením Lucerny přátelství místním Divadelním souborem Jiráskova divadla. "Slavnostní zahájení bude v sobotu 1. července od 14:00 hod na náměstí Čs. Armády v Hronově. Součástí zahájení bude koncert skupiny Prima Jazz Band," sdělil Suchánek.
Hlavní program festivalu bude v prostorách Jiráskova divadla, Sálu Josefa Čapka, Sokolovny, a v prostorách zimního stadionu v takzvaném Black boxu.
"Volný program bez vstupného se bude konat na náměstí, na dvou pódiích v parku Aloise Jiráska a ve dvoře Fary kostela Všech svatých," uvedla ředitelka festivalu Šárka Čmelíková.
Festival představí deset oblastí neprofesionálního divadla, od dětského, studentského a venkovského divadla přes činoherní, hudební a loutkové soubory až po divadlo poezie, seniorské, experimentální a autorské divadlo, pohybové divadlo a scénický tanec.
"Hlavní i doprovodný program tvoří nejlepší amatérské inscenace z celé České republiky, které prošly sítem krajských a celostátních postupových přehlídek," uvedl programový ředitel festivalu Jan Julínek.
Festivalu se účastní okolo 80 amatérských souborů z Česka, ze Slovenska a tři profesionální divadla. Součástí programu budou také tematické dny věnované lidovým tradicím, tanci a živému kulturnímu dědictví. Připravené jsou i vzdělávací semináře pro divadelníky.
Festival je podle pořadatelů nejen přehlídkou nejlepších amatérských inscenací, ale také místem setkávání, vzdělávání a výměny zkušeností celé české amatérské divadelní scény.
Letos je to 96. ročník festivalu. Podle pořadatelů se jedná o nejstarší nepřetržitě pořádaný festival amatérského divadla na světě. Festival nepřerušila druhá světová válka, komunistický režim ani pandemie covidu.
Hraní amatérského divadla v Česku je na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Ochotnické divadlo v Česku funguje nepřetržitě víc než dvě století a i v současnosti je tato tradice živá. Aktivních amatérských divadelních souborů je v Česku přes 3500 a angažuje se v nich 100.000 lidí.