V Jaroměři zemřel člověk, který skočil nebo spadl z mostu do Labe

V Jaroměři na Náchodsku dnes odpoledne zemřel člověk, který skočil nebo spadl do Labe z mostu spojujícího město s jeho místní částí Josefov. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie, řekla ČTK její mluvčí Martina Jandová. Policisté předpokládají, že zemřelý patřil k účastníkům festivalu extrémní hudby Brutal Assault, který do sobotní noci pokračuje v barokní pevnosti Josefov.
Podle informací ČTK skok nebo pád z mostu nepřežil muž, z vody ho vytáhli dva policisté a strážník, kteří na festival dohlíželi. "Resuscitace trvala 20 minut, byla ale neúspěšná," řekla mluvčí.
Festival Brutal Assault do města přivedl podle policie i organizátorů akce desítky tisíc fanoušků hudby. Od úterní zahřívací párty nabídne více než 160 kapel a doprovodný program.