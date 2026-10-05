V Jičíně kandiduje 11 subjektů, o jeden méně než minule, vítězství obhajuje ANO

V komunálních volbách 9. a 10. října bude v šestnáctitisícovém Jičíně kandidovat 11 subjektů, o jeden méně než před čtyřmi lety. Voliči budou letos vybírat z 219 kandidátů, v roce 2022 jich bylo 252. O post starosty Jičína se již nebude ucházet advokát Jan Malý (ANO), který město vede od roku 2014, vyplynulo z informací na webu volby.cz a ze zjištění ČTK u politických stran.
Z okresních měst v Královéhradeckém kraji mají voliči v Jičíně na výběr z nejvyššího počtu kandidátek. V Hradci Králové podalo kandidátku deset subjektů, v Rychnově nad Kněžnou devět, v Náchodě šest a v Trutnově pět.
Jedničkou jičínské kandidátky ANO je letos místostarostka Alena Stillerová. Lidoveckou kandidátku Sdružení pro Jičín opět vede místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL). Lídrem ODS s podporou nezávislých kandidátů je opět projektový manažer a bývalý místostarosta Ladislav Brykner. Na osmém místě za ODS kandiduje bývalý starosta Jičína Martin Puš, který byl v čele radnice v letech 2002 až 2012.
V čele uskupení Patrioti a JDK je opoziční zastupitel a náměstek jičínských technických služeb Jan Zachoval. Lídrem uskupení Jičín srdcem s podporou Pirátů je hoteliér Jan Ent (Piráti), kandidátku hnutí STAN vede student práv Tomáš Kazda. Lídrem Volby pro město je podnikatel Jan Bušta, v čele Sdružení nezávislých kandidátů Aktivní Jičín stojí vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu jičínské radnice Zuzana Vavřincová. Lídrem Motoristů je sportovní komentátor Josef Kubíček, v čele kandidátky SPD je učitelka Eva Kotyzová. Kandidátku Za práva zvířat v Jičíně vede Dana Doškářová.
Komunální volby v Jičíně vyhrálo v letech 2014, 2018 a 2022 hnutí ANO v čele s Malým. Při posledních volbách ANO získalo 25 procent hlasů a sedm mandátů v zastupitelstvu. Koalici vytvořilo potřetí v řadě s lidoveckým Sdružením pro Jičín a Volbou pro město. V zastupitelstvu má trojkoalice nejtěsnější většinu 11 hlasů. V opozici jsou Patrioti a sportovci pro Jičín, ODS s podporou STAN, Jičínský demokratický klub a SPD.