V Jičíně povládne pětikoalice, starostou má být Jan Zachoval (Patrioti a JDK)

V šestnáctitisícovém Jičíně povládne koalice pěti subjektů v čele s uskupením Patrioti a JDK, které zvítězilo v komunálních volbách. Starostou by měl být lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval. Ustavující zasedání zastupitelstva by se mělo konat 4. listopadu. ČTK to dnes řekl Zachoval. Dosud stálo v čele radnice od roku 2014 hnutí ANO se starostou Janem Malým.
Krátce po volbách se na koalici v Jičíně domluvili Patrioti a JDK, sdružení nezávislých Aktivní Jičín, hnutí STAN a ODS. Později koalici rozšířilo uskupení Jičín srdcem s podporou Pirátů. Pětikoalice bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 13 mandátů.
Místostarosty Jičína by měli být Zuzana Vavřincová (Aktivní Jičín) a Tomáš Kozel (za ODS). V sedmičlenné radě města by kromě Zachovala, Vavřincové a Kozla měli zasedat Petr Šindelář (Patrioti a JDK), Jan Chrpa (Aktivní Jičín), Tomáš Kazda (STAN) a Martin Hlava (za STAN).
Jičín se podle Zachovala v následujícím volebním období bude muset zaměřit na dopravu, parkování a stav cest. Prioritami by podle něj měly být i stabilizace rozpočtu města zatíženého úvěry a zlepšení komunikace radnice.
Patrioti a JDK získali šest mandátů v zastupitelstvu. Aktivní Jičín má tři zastupitele, STAN dva a ODS a Jičín srdcem mají po jednom mandátu.
ANO získalo čtyři mandáty, ve volbách před čtyřmi lety to bylo sedm křesel. Volba pro město má dva mandáty, stejně jako lidovecké Sdružení pro Jičín. Tyto tři subjekty tvořily dosavadní koalici, která od voleb 2022 disponovala nejtěsnější většinou 11 hlasů.