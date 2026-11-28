Kapacita dětských domovů v Královéhradeckém kraji není dostačující, přibývá dětí, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve svém přirozeném rodinném prostředí. Výzvou je také zajištění dlouhodobě stabilního a kvalitního personálního obsazení, vyplynulo z informací Královéhradeckého kraje. Zřizuje sedm dětských domovů, ve kterých je 216 dětí, další zařízení jsou pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V regionu pokračuje transformace dětských domovů do menších rodinných zařízení, dosud vzniklo sedm domácností s celkovou kapacitou 37 dětí.
V Královéhradeckém kraji je péče o ohrožené děti podle hejtmanství založena na meziresortní spolupráci sociálního a školského sektoru, orgánů sociálně-právní ochrany dětí či neziskových organizací, s důrazem na včasnou prevenci, podporu rodin a zachování dítěte v jeho přirozeném prostředí.
"Nejedná se tedy pouze o transformaci dětských domovů na domovy komunitního typu, ale o systémovou změnu zahrnující také rozvoj terénních a ambulantních služeb, podporu náhradní rodinné péče, odbornou pomoc dětem a rodinám," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
Kraj na transformaci dětských domovů dosud vynaložil za využití prostředků z EU kolem 50 milionů korun. "V současné době kraj pokračuje ve financování transformace z vlastního rozpočtu. Zastupitelstvo kraje schválilo vyčlenění dalších 24 milionů korun na nákup nemovitostí, které budou sloužit k vytvoření dalších domácností. V nejbližší době se předpokládá přestěhování dalších 12 dětí do dalších dvou nových domácností," uvedl Lechmann.
Co se týče personální situace v domovech, tak nedostatek se týká jak vychovatelů a asistentů pedagoga, tak i dalších odborníků, kteří jsou důležitou součástí komplexní péče o děti v dětských domovech. "Jedná se zejména o psychology či psychoterapeuty," sdělil Lechmann.
Významnou součást systému péče o ohrožené děti představuje neziskový sektor. Jde hlavně o nízkoprahová centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další služby, které pomáhají dětem a rodinám při řešení nepříznivé sociální situace, posilování rodičovských kompetencí, prevenci sociálního vyloučení, zvládání výchovných a vztahových problémů a předcházení odebrání dítěte z rodiny.
"Děti mohou v dětském domově setrvat i po dosažení plnoletosti, a to na základě smlouvy o dobrovolném pobytu, pokud se nadále připravují na budoucí povolání," sdělil ČTK Lechmann.
Mladí dospělí mohou v kraji podle něj zároveň využívat podporu navazujících služeb neziskových organizací, jako je například Centrum Don Bosco, které se zaměřuje zejména na přípravu mladých lidí na odchod z dětského domova a jejich následné doprovázení při osamostatňování, nebo Centrum J. J. Pestalozziho, které poskytuje sociální, krizovou, poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, rodinám i dospělým v obtížné životní situaci.
Podpora mladých dospělých je také součástí krajského projektu transformace péče o ohrožené děti, konkrétně přípravy na jejich odchod z dětských domovů. "Cílem aktivity je připravit dospívající z dětských domovů na samostatný život prostřednictvím individuální podpory, poradenství a koordinované spolupráce všech zapojených subjektů," dodal Lechmann.