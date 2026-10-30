V Královéhradeckém kraji otevře centrum duševního zdraví pro děti a dospívající

První centrum duševního zdraví v Královéhradeckém kraji zaměřené na děti a dospívající zahájí provoz 2. listopadu. Nová služba propojí zdravotní a sociální péči o děti se závažnými psychickými obtížemi a jejich rodiny. První žádosti o poskytnutí odborné pomoci bude centrum přijímat od 1. prosince, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. Poskytovatelem služby bude hradecká organizace Salinger. Kraj odhadl náklady na roční provoz okolo deseti milionů korun.
"Vznik služby je součástí krajského projektu s rozpočtem 164 milionů korun, na kterém se z více než poloviny podílí evropská a státní dotace," sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Centrum bude poskytovat podporu především dětem a dospívajícím ve věku od šesti do 18 let z Hradce Králové a okolí. "Zaměří se na případy, kdy psychické obtíže dítěte vyžadují spolupráci zdravotnických a sociálních odborníků," uvedl Lechmann.
Cílem je zajistit včasnou pomoc, předcházet zhoršování psychického stavu a umožnit dětem zvládat každodenní život v rodině i ve škole. "Chceme, aby děti s psychickými obtížemi a jejich rodiny nemusely složitě hledat pomoc u několika různých poskytovatelů, ale měly k dispozici odborníky, kteří budou při řešení jejich situace spolupracovat. Právě propojení zdravotní a sociální péče je jednou z priorit, na které se Královéhradecký kraj zaměřuje," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková (ANO).
Součástí týmu odborníků bude dětský psychiatr, kliničtí psychologové, psychiatrické sestry, sociální pracovníci, speciální pedagog a rodinný poradce či terapeut. Odborná pomoc bude vycházet z individuálních potřeb každého dítěte a jeho rodiny, uvedl kraj.
Centrum bude poskytovat kromě ambulantní péče také terénní podporu v prostředí, kde děti žijí a tráví svůj čas, například doma nebo ve škole. Důležitou součástí jeho činnosti bude spolupráce se školami, zdravotnickými zařízeními, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími organizacemi. Centrum bude od 1. prosince přijímat žádosti zájemců o odbornou pomoc na e-mailové adrese cdz-klienti@salinger.cz.
Vznik centra je součástí širšího projektu Centrum duševního zdraví v Královéhradeckém kraji, jehož cílem je rozvoj dostupné a provázané zdravotní a sociální péče o duševně nemocné.
Celkové náklady na projekt dosahují téměř 163,7 milionu korun, více než 106 milionů korun pokryjí prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Zbývajících 57 milionů korun dá kraj.