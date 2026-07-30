V Královéhradeckém kraji přibývá koupališť se zhoršenou vodou ke koupání

V Královéhradeckém kraji kvůli vedrům přibývá přírodních koupališť se zhoršenou kvalitou vody. Podle rozborů z tohoto týdne mají horší vodu na koupališti v Týništi nad Orlicí v kempu Písák a v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Nevhodná voda ke koupání je v koupališti Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku, vyplynulo z dnešních informací hygieniků zveřejněných na jejich webu. Ve Vejsplachách podle nich voda představuje zdravotní riziko zejména pro děti, těhotné ženy, alergiky a lidi s oslabenou imunitou.
Hygienici dnes zveřejnili výsledky rozborů vody odebraných 27. července také z koupališť v přírodě v Sobotce na Jičínsku, v Janovičkách na Náchodsku a z Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Z koupaliště v přírodě v Teplicích nad Metují na Náchodsku byly vzorky odebrané 28. července. Ve všech těchto koupalištích, stejně jako ve všech umělých v kraji, je podle hygieniků voda vhodná ke koupání bez omezení.
Kvůli nevhodné vodě již dříve ukončil koupací sezonu Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání v něm je od poloviny června na vlastní nebezpečí. Kemp Stříbrný rybník je v provozu bez omezení.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají v souvislosti s koupáním zdravotní potíže, kvůli kterým museli vyhledat lékaře, měli by hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.