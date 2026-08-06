V Královéhradeckém kraji se v neděli otevře několik židovských památek

V neděli 9. srpna se lidem v Královéhradeckém kraji otevřou některá místa s historickým odkazem židovské komunity. Při devátém ročníku celostátní akce Den židovských památek bude možné navštívit hřbitovy a synagogy, které většinou nejsou volně přístupné, informovali na webu pořadatelé. Cílem je zviditelnit desítky židovských památek v celém Česku.
"Všechny zapojené objekty budou zdarma, nebo za dobrovolné vstupné přístupné od 10:00 do 17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, bude památka přístupná alespoň v části uvedeného času," uvedli pořadatelé.
V Dobrušce na Rychnovsku bude v neděli přístupná synagoga, a to od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Zájemci budou moci navštívit také židovský hřbitov na okraji města. V Rychnově nad Kněžnou se ke Dni židovských památek připojí Muzeum a galerie Orlických hor, které otevře místní synagogu, bude přístupná od 09:00 do 15:00. Rychnovský hřbitov bude přístupný od 10:00 do 17:00. V Královéhradeckém kraji se k akci připojí také synagoga v Jičíně, která bude v neděli přístupná od 13:00 do 17:00. Více informací ke Dni židovských památek je na webu.
V Česku se do současnosti dochovalo přibližně 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Tyto památky jsou ve vlastnictví některé z devíti židovských obcí nebo Federace židovských obcí v ČR, ale také ve vlastnictví měst, církví i soukromých majitelů, uvedli organizátoři nedělní akce.