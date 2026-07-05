V Krkonoších chtějí pastvou dobytka podpořit zachování všivce krkonošského

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) chtějí pastvou dobytka podpořit zachování všivce krkonošského pravého, který patří k nejvzácnějším rostlinám v Česku. Na zkoušku nyní v lokalitě poblíž bývalé Scharfovy boudy na Stříbrném návrší od čtvrtka pasou dvě krávy, které budou spásat vegetaci v místě výskytu všivce. Krávy jsou od hospodáře, který s parkem spolupracuje, měly by být na Stříbrném návrší přibližně dva týdny. ČTK to řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
"Cílem pilotního opatření je zjistit, zda může řízená pastva přispět k vytvoření vhodnějších podmínek pro růst všivce krkonošského a dalších vzácných druhů vázaných na otevřená horská stanoviště," uvedl mluvčí. Připomněl, že pastva představuje tradiční způsob hospodaření, který v minulosti významně ovlivňoval podobu krkonošské krajiny, včetně části území nad horní hranicí lesa. Všivec krkonošský je endemitem, tedy kromě Krkonoš neroste nikde jinde na světě.
Pastvě předcházel podrobný průzkum a inventarizace cévnatých rostlin, lišejníků a mechorostů. "Současně byl zdokumentován výchozí stav vegetace. Stejné sledování bude pokračovat i po ukončení zásahu, aby bylo možné objektivně vyhodnotit jeho přínosy a případné dopady," uvedl mluvčí.
Pastva by v budoucnu mohla být vhodným nástrojem péče o nejcennější části krkonošské tundry ohrožené zarůstáním keříky a travinami. Pro udržení všivce a dalších původních rostlinných druhů v krkonošské tundře hledají správci parku různé metody. Například loni na Labské louce sekali trávu, hrabali stařinu a vyřezávali šířící se keříky borůvky.
Krkonoše jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů a pro svou podobu se Skandinávií jsou někdy označované jako ostrov tundry uprostřed Evropy. V Krkonoších jsou tři základní fenomény, arkto-alpínská tundra na hřebenech hor, lesy a louky.