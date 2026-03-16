V Krkonoších platí omezení na některých trasách kvůli ochraně tetřívka

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) uzavřeli kvůli ochraně kriticky ohroženého tetřívka obecného a dalších druhů některé turistické cesty. Omezení potrvá do 31. května, informoval dnes ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Uzavírka některých tras nebo jejich úseků začala platit v neděli 15. března. Podobná opatření na jaře platí také na polské straně Krkonoš.
"Důvodem sezonní uzavírky konkrétních tras je skutečnost, že vedou přes místa pravidelného výskytu citlivých druhů, především pak tetřívka obecného, který je předmětem ochrany KRNAP a zároveň i Ptačí oblasti Krkonoše. Cílem je především ochrana tetřívků a jejich pravidelně využívaných tokanišť v nejcitlivějším období jejich toku a rozmnožování," sdělil Drahný.
Opatření správci parku zavádějí v tomto období šestým rokem. V terénu jsou uvedené úseky zřetelně označeny cedulí s doprovodným textem "Zákaz vstupu z důvodu ochrany přírody od 15. 3. do 31. 5". Na české straně hor je těchto úseků deset a na polské sedm.
Jde například o žlutě značenou turistickou cestu ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku, která vede po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami po cyklotrasu Liščí cesta. Zákaz vstupu dočasně platí také na zelené turistické cestě v úseku Vosecká bouda až Labská louka, na žlutě značené turistické cestě z Tetřevích Bud na Liščí louku v úseku Černý potok až Liščí louka nebo na zimní cestě z Malého Šišáku k Luční boudě, a to v úseku Pod Malým Šišákem až Luční bouda. Opatření je v platnosti také třeba na turistické trase Chodník biskupa Doubravy v úseku od hranic klidového území nad loveckou chatou Jana ve směru pod Jelenku.
Kompletní seznam uzavřených tras je na webu Správy KRNAP a o úsecích v Polsku se lze informovat na stránkách polského krkonošského národního parku.
Tetřívek obecný patří v ČR ke kriticky ohroženým druhům a Krkonoše jsou mezi třemi posledními oblastmi v zemi, kde se relativně početně vyskytuje. Pro tetřívka jsou typickým prostředím v Krkonoších luční enklávy a holiny uprostřed horských smrčin, vysoko položené otevřené plochy ledovcových karů nebo subalpinské trávníky s roztroušenými porosty kleče, to vše v nadmořské výšce přes 800 metrů.
V Krkonoších v lavinových katastrech stále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je 50 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na severních svazích, závětrných stráních a ve žlabech. Po oteplení a dešti se na hřebenech hor opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu krusta, na kterou napadly dva centimetry sněhu.
"Přes den se budou teploty pohybovat pod nulou a srážky budou sněhové v kombinaci s JZ odpoledne se SZ větrem," uvedl dnes v ranní lavinové předpovědi Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše. Na závětrných svazích se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu.