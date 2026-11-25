Východokrkonošský SkiResort Černá hora - Pec zahájí lyžařskou sezonu v sobotu 28. listopadu v areálu Černá hora. V Janských Lázních se rozjede kabinková lanovka Černohorský Express a lyžovat se bude na sjezdovce Anděl v délce 1100 metrů, kde leží 60 až 80 centimetrů sněhu, informovali dnes zástupci SkiResortu. V Krkonoších v Královéhradeckém kraji jde zatím o první lyžařský resort, který informoval o víkendovém zahájení lyžování.
"Platí ceny prvního lyžování. Skipas pro dospělého vyjde při nákupu on-line na 700 korun, skipas pro dítě na 460 korun," uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
V dolní stanici kabinové lanovky v Janských Lázní bude od soboty otevřená půjčovna lyžařského vybavení a servis, první rezervace na výuku bere i lyžařská škola SkiResortu.
"Ve SkiResortu se v tomto týdnu zasněžuje ve všech areálech, na hřebenech navíc o víkendu připadlo zhruba deset centimetrů přírodního sněhu. Počasí tak startu sezony přeje. Dalším areálem, který bychom chtěli otevřít, je Pec pod Sněžkou, kde se předběžně počítá se startem sezony v pátek 4. prosince," uvedla Plchová.
SkiResort propojuje šest areálů východních Krkonoš a nabízí za plného provozu 50 kilometrů sjezdovek na jeden skipas.
Zasněžují také v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn. Tam by se mohlo začít lyžovat dříve než plánovaného 12. prosince, informovali dnes zástupci Skiareálu Špindlerův Mlýn. Konkrétní termín zatím nesdělili.
Teploty se ráno v Královéhradeckém kraji nejčastěji pohybovaly od minus tří stupňů do nuly. Nejchladněji bylo na hřebenové Luční boudě v Krkonoších, a to minus 12 stupňů. Na hřebenech hor leží až 40 centimetrů sněhu.
Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno, později večer bude od jihu přibývat oblačnost. Teploty by měly být od nuly do tří stupňů. Na horách má být od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia.