V Krkonoších žije nejméně 11 vlků ve dvou teritoriích, populace je stabilní

Na území Krkonošského národního parku (KRNAP) jsou dvě až tři vlčí teritoria s odhadovaným počtem minimálně 11 vlků. V obou teritoriích byla od loňského května do konce letošního dubna potvrzena úspěšná reprodukce vlka obecného. Populace vlka obecného v Krkonoších je stabilní, sdělili dnes ČTK zástupci Správy KRNAP. Podle nich návrat vlka obecného po více než století a půl není výsledkem umělého vypouštění, ale přirozené obnovy populace ve střední Evropě a migrace vlků. Pro lidi v Krkonoších vlk podle správců parku nepředstavuje hrozbu.
Správa KRNAP společně s Mendelovou univerzitou v Brně vlčí populaci celoročně monitoruje. "Ve druhé polovině února organizovala Správa KRNAP druhý ročník zimního mapování šelem. Celkem se podařilo zmapovat v jeden den celkem 400 km na 39 trasách. Zaznamenali jsme 35 pobytových znaků vlka obecného. Zimní mapování znovu potvrdilo odhad dvou až tří smeček na území KRNAP a dle počtu nalezených stopních drah se ten den podařilo stopovat osm jedinců," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Lidé loni v Krkonoších nahlásili 53 útoků na hospodářská zvířata. "Hlavní vlna útoků nastupovala v období června a ustoupila v září. Celkem bylo poškozeno 27 hospodářů, téměř 50 procent škod se událo u čtyř z nich," sdělil Drahný.
Správa KRNAP se podle něj snaží šířit osvětu, informovat a spolupracovat s chovateli hospodářských zvířat. Nabízí i možnost zapůjčení sítí, zdrojů elektřiny nebo doplňkových prvků pro zabezpečení pastvin. "Klíčové je, aby si vlci nezvykli na snadno dostupný zdroj potravy. To znamená důsledně zabezpečovat hospodářská zvířata a současně nenechávat venku zbytky potravin, které by mohly šelmy lákat," sdělila zooložka Správy KRNAP Karolina Mikslová.
Správci parku chovatelům doporučují zejména noční zahánění zvířat do zabezpečených prostor, využívání pasteveckých psů a pravidelný dohled nad stády. Turistům i místním doporučují, aby měli své psí mazlíčky na vodítku. Pozorování vlků v Krkonoších lze hlásit na e-mail: kmikslova@krnap.cz či na telefon 731 533 895.
Vlci byli po staletí běžnou součástí přírody, ještě do počátku 17. století se vyskytovali na většině území dnešní ČR. Na území Čech byl poslední vlk zastřelen v roce 1842. V sousedním Německu a Polsku, odkud dnešní krkonošští vlci pocházejí, byli poslední jedinci uloveni koncem 18. až počátkem 19. století, uvedla Správa KRNAP. Ve 20. století se objevovala jednotlivá pozorování migrujících vlků, například v roce 1969 v oblasti Sedmidolí u Špindlerova Mlýna. "Ještě mezi lety 2000 až 2013 šlo převážně o sporadická pozorování jednotlivých migrujících zvířat. Situace se začala výrazně měnit v posledních letech," dodal Drahný.
Trvalý výskyt vlků se v kraji potvrzuje několik let v celém česko-polském pohraničí, tedy i na Broumovsku a v Orlických horách. Vlk je druhem zvláště chráněným na celém území ČR.