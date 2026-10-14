V lese u Kuksu na Trutnovsku ošetřují studenti barokní sochy a reliéfy

Studenti litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ošetřují barokní Braunův Betlém v Novém lese nedaleko Kuksu na Trutnovsku. Bez odborného zásahu by venkovní sochy a reliéfy postupně zanikly. Studenti odstraňují mechy a lišejníky a pomocí vodní páry sochařská díla dočišťují. ČTK to dnes řekl pedagog litomyšlské fakulty Jakub Ďoubal. Údržba skalní památky se každý rok opakuje.
Betlém je skupina soch a reliéfů vytvořených sochařem Matyášem Bernardem Braunem a zakomponovaných do krajiny. "Začali jsme dnes, je tu zhruba deset studentů. Po očištění preventivně sochy a reliéfy ošetříme lihem a na 24 hodin překryjeme plachtami, aby mohl líh lépe působit. Zpomaluje narůstání mechů a lišejníků. Zítra (ve čtvrtek) plachty sundáme, vyhodnotíme, nafotíme a pro letošek bude hotovo," řekl ČTK Ďoubal.
Betlém je přístupný celoročně. Lidé jeho návštěvu často spojí s návštěvou nedalekého hospitálu na Kuksu, odkud se lze do Nového lesa dostat po červené a žluté turistické trase. Betlém ročně navštíví desetitisíce lidí.
Sochařská díla v Novém lese patří státu, který je spravuje prostřednictvím Národního památkového ústavu. V roce 2001 byl betlém vyhlášen národní kulturní památkou.