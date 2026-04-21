V místě chystané kašny v H.Králové začal archeologický průzkum, omezil parkování

V místě budoucí kašny na historickém Velkém náměstí v Hradci Králové začal v pondělí archeologický průzkum. Práce archeologů omezily parkování v západní části náměstí v blízkosti bývalé radnice čp. 1, kde by měla kašna vyrůst, uvedla dnes radnice. Archeologické práce potrvají přibližně do konce května. Podobu kašny město vybralo loni v architektonicko-výtvarné soutěži. Její instalace bude součástí celkové přestavby Velkého náměstí, kterou město chystá.
Po dokončení průzkumu se již auta na plochu, kde bude kašna, nevrátí. Plocha bude mít místo asfaltu mlatový povrch a do rekonstrukce náměstí na něm bude takzvaná pobytová zóna s posezením. Město takové místo již vytvořilo na východní straně náměstí u historické studny. Studnu také od loňského května obepíná dřevěná umělecká instalace Corral, z níž je vyhlídka na Velké náměstí. "Dočasné proměny mají za cíl zpříjemnit veřejné prostranství náměstí do doby jeho celkové rekonstrukce," uvedla radnice.
Oblast Velkého náměstí je na archeologické nálezy poměrně bohatá. Nedávno archeologové našli při rekonstrukci podzemních prostor v severní části Galerie moderního umění odpadní jímky ze 13. století. Loni v Tomkově ulici objevili dřevěný chodník ze druhé poloviny 13. století, ke kterému z jižní strany přiléhaly roubené dřevěné stavby.
Do architektonické soutěže na kašnu městu přišlo 54 návrhů. Zvítězil návrh z dílny sochaře Tomáše Pavlackého a architekta Petra Preiningera. Jejich kašnu tvoří devět různě velkých nádob z okrově probarveného vysokopevnostního betonu, přes které přetéká voda. Povrch nádob bude připomínat kámen, lidé mezi nimi budou moci procházet. Jedna z nádob je nižší, ostatní připomínají vázy. Kašna by měla odkazovat na moderní architekturu Hradce Králové.
Proti výběru vítězného návrhu vznikla na podzim petice, na internetu ji dosud podepsalo 674 lidí. Podle kritiků se navržená kašna do historického centra nehodí materiálem či industriální podobou. Podle autorů vítězného návrhu je kritika přirozenou součástí veřejné debaty, zvlášť když jde o moderní dílo v historickém kontextu. Argumenty petentů označili za vágní, zavádějící nebo zcela nepravdivé.
V západní části Velkého náměstí stály v minulosti postupně tři kašny. První pod názvem Jiříkova vznikla ve druhé polovině 15. století a stavitelé ji opatřili náročnou sochařskou výzdobou. V roce 1782 ji nahradila kašna s jednoduchou výzdobou. Po jejím zboření v roce 1873 stála na náměstí do roku 1937 litinová kašna. Nahradit ji měl pomník Jana Žižky, což se ale nestalo.