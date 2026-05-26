V Náchodě se střetl cyklista s autem, utrpěl vážné zranění, zasahoval vrtulník

V Náchodě se dnes střetl osobní automobil s cyklistou, kterého vrtulník ve vážném stavu přepravil do nemocnice. Nehoda se stala krátce po 07:00, informovala ČTK policie. Podle zdravotnických záchranářů cyklista utrpěl poranění hlavy. Havárie se stala na křižovatce ulic Bartoňova a V Úvozu.
"Jednašedesátiletý muž utrpěl poranění hlavy a po ošetření byl ve vážném stavu letecky přepraven do traumacentra Fakultní nemocnice Hradec Králové," uvedli na sociální síti X zástupci krajské zdravotnické záchranné služby.
Dechová zkouška u ženy, která řídila auto, byla negativní. "Jela ve směru od centra, cyklista jel na horském kole opačným směrem od Lipí. Po střetu upadl cyklista na vozovku. Řidička auta je ročník 1980 a cyklista 1964," řekla ČTK policejní mluvčí Andrea Muzikantová. U zraněného muže byl nařízen odběr krve.