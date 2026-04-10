V Náchodě začínají výstavy malířů Kodyma a Procházky, potrvají do 7. června

V Galerii výtvarného umění v Náchodě (GVUN) dnes začíná výstava maleb a grafiky Jiřího Kodyma a výstava díla malíře Přemysla Procházky. Obě potrvají do 7. června, informovali ČTK zástupci galerie. Dílo Jiřího Kodyma návštěvníci uvidí v hlavním výstavním prostoru Jízdárna, druhá výstava je v menším výstavním prostoru Kabinet.
"Výstava nazvaná Jiří Kodym (1927–2009) spojuje dva sbírkové celky děl Jiřího Kodyma, a to malby a kresby ze soukromé rodinné sbírky a obsáhlý soubor grafických listů ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, který byl postupně doplňován již za autorova života," uvedla mluvčí GVUN Helena Müllerová.
Kodym byl v náchodském regionu známý především jako tvůrce návrhů užitkových grafik, často ale provedených v ušlechtilých grafických technikách. "Výstava je věnována stému výročí narození umělce, které připadá na rok 2027," uvedla Müllerová.
Galerie k výstavě připravuje doprovodný program, například 22. dubna pořádá besedu s Antonínem Křížem, který se zaměří na osobnost, tvorbu a čas strávený s autorem formou vyprávění a promítání dobových fotografií z vlastního archivu. Kodymovou tvorbou se inspirují také účastníci nedělní výtvarné dílny pro rodiče s dětmi 19. dubna a také žáci mateřských a základních škol při tvůrčích programech, které mohou navštívit po celou dobu trvání výstavy.
Druhá výstava nazvaná Kohoutky z výstavního cyklu Umělci do 40 let představuje výtvarníka Přemysla Procházku, absolventa Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Procházka propojuje klasickou malbu s autentickými materiály. Když maloval děti hrající si v blátě, použil bahno i k malbě, uvedli zástupci galerie. Návštěvníci si způsob Procházkovy práce budou moci vyzkoušet při workshopu s Přemyslem Procházkou, který se bude konat při Mezinárodním dni muzeí a galerií 6. června.
GVUN vznikla v roce 1966 a navázala na aktivity Městské obrazárny, jejíž sbírky byly představeny veřejnosti poprvé v roce 1934. Náchodská galerie sídlí v bývalé zámecké jízdárně. Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Náchodě je Královéhradecký kraj.