V náchodské Bělovsi vznikne za 17 milionů centrum pro opuštěná zvířata

Projekt centra péče o opuštěná zvířata v náchodské městské části Běloves má stavebního povolení. Město vypsalo soutěž na dodavatele stavby, která má stát více než 17 milionů korun. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Nina Adlof. Stavět by se mohlo začít ještě letos. Předpokládaný termín dokončení je červen 2027.
"Pokud průběh zadávacího řízení nenaruší případné námitky, město předpokládá podpis smlouvy se zhotovitelem na začátku listopadu," sdělila Adlof.
Posláním centra bude péče o opuštěná a nalezená zvířata. Mělo by mít kapacitu přibližně pro 13 až 15 psů a zhruba 39 koček s možností rozšíření. Ve dvacetitisícovém Náchodě útulek chybí.
"Po dokončení bude sloužit nejen k jejich dočasnému umístění a péči, ale především k tomu, aby zvířata mohla následně najít nové domovy," uvedla mluvčí.
Centrum vznikne na okraji Náchoda, na pozemcích vpravo od budované přeložky silnice I/303 ve směru na Hronov v sousedství prodejny nábytku a nedaleko hraničního přechodu Běloves.
Předpokládané náklady jsou okolo 17,24 milionu korun včetně DPH. Rozpočet zahrnuje kromě stavební části také vnitřní a vnější vybavení, vybavení ordinací, elektroinstalaci, zpevněné plochy, fotovoltaiku, přípojky, oplocení a další věci. Název zařízení bude Centrum péče o zvířata Náchod – Artík.