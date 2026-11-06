V Novém Městě n.M. vznikne čtyřkoalice, starosta Slavík (ODS) má pokračovat

V devítitisícovém Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měla vládnout radniční čtyřkoalice složená z vítězné ODS, z uskupení Východočeši Nové Město nad Metují, STAN za Nové Město a sdružení Město pro život. V 21členném zastupitelstvu mají 15 mandátů. Ve funkci by měl pokračovat dosavadní starosta Milan Slavík (ODS), sdělili dnes ČTK zástupci koalice. Ustavující zasedání městského zastupitelstva je naplánované na pondělí 9. listopadu od 16:00.
"Dnes jsme podepsali koaliční dohodu. Naplnili jsme tak záměr vytvořit širší koalici, která bude mít dostatečnou podporu a předpoklady pro stabilní a funkční vedení radnice," uvedl Slavík.
Koaliční jednání nebyla podle něj jednoduchá. "O to důležitější je, že jsme dokázali najít společnou řeč, shodu na prioritách a cestu ke společnému cíli," řekl. K návrhu na personální složení rady města ani k programu čtyřkoalice pro následující volební období se nevyjádřil.
Občanští demokraté získali v říjnových komunálních volbách devět mandátů v městském zastupitelstvu. Druzí Východočeši Nové Město nad Metují mají čtyři mandáty a po třech mandátech mají uskupení Lidé pro Město, které tvoří lidovci s nezávislými kandidáty a také Za Nové Město. Kandidátka nezávislých kandidátů Město pro život a uskupení STAN za Nové Město mají shodně po jednom mandátu.