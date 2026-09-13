V Novém Městě nad Metují soutěží 12 českých filmových komedií

V Novém Městě nad Metují dnes začal 48. Festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v Kině 70 nabídne 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci a doprovodný program. Festival zahájil v předpremiéře film Šipkaři, který se do českých kin dostane v říjnu, uvedli pořadatelé.
O festival je podle organizátorů letos zájem. V předprodeji si lidé koupili více než 2200 vstupenek na soutěžní filmy a téměř 900 vstupenek na nesoutěžní projekce. Počet prodaných vstupenek před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského ročníku.
V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v Českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek, Přání k narozeninám: Křtiny, Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhoduje devítičlenná odborná porota, v níž zasednou mimo jiné prezident Herecké asociace Ondřej Kepka, filmová kritička Věra Míšková, herečka Kamila Špráchalová a režisér a scenárista Zdeněk Zelenka.
Hlavní cenou festivalu je Zlatý Prim pro nejlepší českou filmovou komedii. Porota udělí také ocenění za režii, scénář, ženský a mužský herecký výkon, hudbu, výtvarný počin a výkon mladého umělce. Součástí programu je rovněž Cena pořadatelů za přínos české komedii.
Ocenění udělí také sami diváci. Tradiční Novoměstský hrnec smíchu získá film, při jehož uvedení se v sále naměří nejvyšší intenzita a délka smíchu. O vítězi Ceny Kinoboxu rozhodnou návštěvníci svým hodnocením.
Festivalem provází moderátor Michal Jančařík, který je s přehlídkou spojen řadu let. Doprovodný program se uskuteční na terase Kina 70 a na Husově náměstí a je pro návštěvníky zdarma. Nabídne koncerty, taneční vystoupení, literární program i další kulturní akce. Vystoupí například Pavel Callta, Jakub Smolík, Pokáč, Vojtaano nebo Sebastian.
"Chceme, aby festival nebyl jen místem, kam člověk přijde na film a zase odchází. Chceme, aby se lidé potkávali, zůstali ve městě, dali si kávu nebo něco dobrého, zašli na koncert, potkali herce a tvůrce a prostě si užili celý festivalový týden. Festival české filmové komedie není jen soutěž filmů. Je to především týden setkávání. A právě v tom podle mě spočívá jeho síla," uvedla manažerka festivalu Kateřina Toholová.
Festival potrvá do soboty 19. září. Po soutěžním filmu Poberta bude následovat slavnostní předání festivalových cen. Závěr přehlídky nabídne také promítání filmu Pupendo z klasického 35mm filmového pásu. "Chtěli jsme, aby měl festival na konci ještě jeden opravdu výjimečný moment. Pupendo na 35mm je přesně ten typ projekce, který dnes už člověk nezažije každý den," řekla manažerka festivalu.