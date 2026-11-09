V novobydžovské nemocnici má vzniknout rehabilitační centrum

Nemocnice Královéhradeckého kraje v Novém Bydžově se má stát špičkovým rehabilitačním centrem. Kraj současně plánuje zachovat dostupnou ambulantní zdravotní péči. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Dříve avizované změny v novobydžovské nemocnici přitom ještě nedávno vyvolávaly spíše obavy z možného útlumu provozu. Nemocnice spadá pod Oblastní nemocnici Jičín.
"Kraj připravuje další investice do nemocnice v Novém Bydžově. Vedle plánované rekonstrukce stravovacího provozu a opravy střechy počítá také s modernizací rentgenového pracoviště a postupnou revitalizací nemocničního areálu. Dlouhodobou vizí kraje je vybudovat v Novém Bydžově špičkové rehabilitační centrum. Ambulance zde zůstanou," sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.
Rozvoj rehabilitační péče podle zástupců kraje nemá znamenat omezení dostupnosti dalších zdravotnických služeb. Součástí dlouhodobé koncepce nemocnice zůstává zachování a další rozvoj specializovaných ambulancí, které budou zajišťovat zdravotní péči pro obyvatele Nového Bydžova a okolí.
"Nemocnice v Novém Bydžově má své pevné místo v systému krajského zdravotnictví a rozhodně počítáme s jejím dalším rozvojem. Chceme, aby se nemocnice postupně profilovala jako specializované pracoviště s významem přesahujícím hranice Novobydžovska," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO). Podle něj je cílem propojit specializovanou rehabilitační péči s dostupnými ambulantními službami tak, aby zařízení mělo jasnou budoucnost a zároveň plnilo svou roli v péči o obyvatele v regionu.
V nemocnici zůstane také lékařská pohotovostní služba i výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Pokračovat bude i odběrové a laboratorní pracoviště, i když v jiném organizačním režimu. Větší část odebraných vzorků bude nově odesílána k vyšetření do laboratoří krajské nemocnice v Jičíně. "Změny se tak budou týkat především organizace laboratorního provozu, nikoliv dostupnosti odběrů pro pacienty," uvedl Lechmann.
Naopak kraj letos na začátku léta ukončil provoz lůžkové interny a její lůžka nemocnice využila pro léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) a rehabilitaci.
Chystaná rekonstrukce nemocničního stravovacího provozu novobydžovské nemocnice by mohla vyjít zhruba na 65 milionů korun a další prostředky mají směřovat do opravy střechy hlavního nemocničního objektu. Kraj také počítá s rekonstrukcí rentgenového pracoviště a postupnou modernizací celého nemocničního areálu včetně budov.
Kraj chce další rozvoj nemocnice koordinovat s jejím vedením i představiteli města Nový Bydžov, uvedli zástupci hejtmanství.
Krajské nemocnice v Královéhradeckém kraji zastřešuje zdravotnický holding. Kraj je vlastníkem nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, součástí jsou také nemocnice v Novém Bydžově a Broumově.