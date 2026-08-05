V obci Krchleby na Rychnovsku v říjnu obecní volby nebudou, nedodali kandidátku

V obci Krchleby na Rychnovsku nebudou v říjnu komunální volby. Podle dostupných informací jde o jedinou obec v Královéhradeckém kraji, kde nebyla v řádném termínu podána ani jedna kandidátní listina. ČTK to dnes řekla Štěpánka Blažková z hradeckého krajského úřadu. Údaje jsou k dnešním 10:00. Termín pro podání kandidátek k podzimním volbám skončil tento týden v úterý. Volby budou 9. a 10. října. V Královéhradeckém kraji je 448 obcí a měst.
"Podle sdělení 35 registračních úřadů v kraji bude jedna obec, kde se v řádném termínu neuskuteční volby, jsou to Krchleby. Jinak z vyjádření registračních úřadů vyplývá, že ve všech obcích, které pod ně spadají, byla podána vždy alespoň jedna kandidátní listina s dostatečným počtem kandidátů. O obcích, kde byla podaná jedna kandidátní listina, informaci nemám," řekla ČTK Blažková.
Krchleby spadají pod registrační úřad v Kostelci nad Orlicí. Obec má téměř 110 obyvatel. "Stačí několik jedinců, kteří vás dehonestují a hází klacky pod nohy, a pak jsme v situaci, v jaké jsme. To neznamená, že se v obci v končícím volebním období nic neudělalo, zastupitelstvo fungovalo, bylo jednotné. Další věcí je i to, že moc lidí do vedení obce nechce, je to hodně práce za málo peněz," řekl dnes ČTK starosta obce Zbyněk Myšák. Před čtyřmi lety v obci měli jednu kandidátní listinu uskupení Pro Krchleby.
Ve městech v Královéhradeckém kraji podle údajů Českého statistického úřadu žijí dvě třetiny obyvatel kraje. Krajské město Hradec Králové má téměř 100.000 obyvatel a druhé nejlidnatější město v kraji Trutnov téměř 30.000 obyvatel. Nejméně urbanizovaným okresem v kraji je Jičínsko, kde žije i nejvíc lidí v obcích do 500 obyvatel, a to více než pětina obyvatel okresu. V kraji činí tento podíl 12,5 procenta.
Termín pro podání kandidátních listin k podzimním volbám do obecních zastupitelstev i do třetiny Senátu skončil 4. srpna v 16:00. Úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad. Termín pro odstranění vad na kandidátních listinách pro komunální volby je 17. srpna a pro vydání rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, případně rozhodnutí o škrtnutí kandidáta nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, je v případě obecních voleb 22. srpna.