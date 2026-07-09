V Oborském rybníku na Jičínsku jsou sinice, koupající by se měli osprchovat

Rozbory vody odebrané v minulých dnech v koupacích oblastech v Královéhradeckém kraji prokázaly zhoršenou kvalitu vody v Oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku. V rybníku je zvýšené množství sinic a chlorofylu, voda má sníženou průhlednost. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Zhoršená jakost vody trvá na přírodním koupališti v Dolcích u Trutnova. I tam by se lidé měli po koupání osprchovat. Vyplývá to z informací uveřejněných dnes na webu Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.
Voda bez závad je podle posledních rozborů na vodní nádrži Rozkoš v lokalitě Velká Jesenice, na koupališti v Teplicích nad Metují, na koupališti Koupálo Janovičky v Heřmánkovicích a na přírodních koupalištích Pecka, Dachova u Hořic a Vrchlabí – Vejsplachy. Bez omezení je také koupání ns všech umělých koupalištích v kraji.
Zatím jediným přírodním koupalištěm v Královéhradeckém kraji, které kvůli nevhodné vodě ukončilo koupací sezonu, je Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání v něm je od 18. června na vlastní nebezpečí. Kemp Stříbrný rybník je v provozu a služby poskytuje bez omezení.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na místech uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.