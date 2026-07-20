V Opočně na Rychnovsku vzniknou byty pro děti z domova Naděje

Královéhradecký kraj vyhlásí veřejnou soutěž na opravu bývalého internátu v Opočně na Rychnovsku. V objektu vzniknou dva byty pro děti a zázemí pro ředitelství Dětského domova Naděje. Předpokládaná hodnota zakázky je 15,5 milionu korun bez DPH, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Panelový dům je v areálu bývalé školy, přestavba se bude týkat prvního podlaží. Druhé až čtvrté podlaží budou nadále sloužit k ubytování.
Kraj předpokládá, že stavební práce začnou v září a budou hotové za necelý rok od zahájení stavby. "Radní kraje dnes schválili vyhlášení veřejné zakázky na stavební firmu, která provede rekonstrukci prvního nadzemního podlaží bývalého internátu v Opočně," sdělil Lechmann.
V bytech najdou zázemí děti ze zrušeného dětského domova v Sedloňově na Rychnovsku. Nedávná oprava krajského objektu v Sedloňově se nepovedla a současné vedení kraje proto zamítlo, aby se tam děti vracely. Chovanci dětského domova proto postupně nacházejí nový domov v chráněných bytech, které hejtmanství buduje. Záměrem kraje je, aby děti z dětských domovů vyrůstaly v menších kolektivech, v prostředí co nejpodobnějším běžnému rodinnému životu.
"Dětský domov Naděje navazuje na činnost dětského domova v Sedloňově, kde kraj na jaře 2024 zahájil rekonstrukci, ale projekt nebylo s ohledem na zjištěný špatný stav objektu možné dokončit. Kraj nyní hledá další využití sedloňovského objektu," uvedl Lechmann.
Stavební firma, která vzejde z výběrového řízení, vybuduje v Opočně dva byty pro rodinné skupiny Dětského domova Naděje. "Každý bude sloužit pro šest dětí a jednoho vychovatele. Jeden z bytů bude navíc bezbariérový. Kromě toho v bývalém internátu vznikne zázemí pro vedení domova pro zhruba šest zaměstnanců," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Pro děti z domova v Sedloňově kraj pořídil tři byty v Rychnově nad Kněžnou, ostatní děti našly zázemí v opočenském internátu. Přestavba prostor na dva byty v Opočně je součástí transformace dětských domovů, kterou Královéhradecký kraj zahájil v roce 2022, uvedlo hejtmanství.