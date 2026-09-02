V Rokytnici v Orlických horách začala stavba základny zdravotnických záchranářů

V Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku začala stavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK). Modulární stavba téměř za 13 milionů korun včetně DPH zlepší dostupnost přednemocniční péče v Orlických horách a zkrátí dojezdové časy záchranářů do hůře dostupných oblastí. Hotová by měla být do konce roku. ČTK to dnes sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Základna vzniká na volném prostranství naproti hasičské zbrojnici.
"V našem kraji máme síť výjezdových základen záchranářů, kteří musí zajistit rychlou pomoc i v těch nejhůře dostupných místech. Pro oblast Orlických hor je dnes nejbližší základna v Rychnově nad Kněžnou. Zejména v zimním období jsou ale horské oblasti pro záchranáře náročnější na dojezd a každá ušetřená minuta může být při záchraně lidského života rozhodující. Nová základna v Rokytnici výrazně posílí akceschopnost záchranné služby a současně nabídne jejím posádkám moderní zázemí," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Půjde o dvoupodlažní modulární stavbu se dvěma garážemi pro sanitní vozy a zázemím pro posádku. Její kapacita je navržena pro dva lidi na směnu a dva sanitní vozy. Součástí projektu jsou také zpevněné plochy, oplocení s automatickou bránou, venkovní úpravy a napojení na technickou infrastrukturu. Pozemek pro výstavbu poskytlo město Rokytnice v Orlických horách. Investorem je kraj.
"Pro Rokytnici je to významný okamžik. Nová základna zvýší pocit bezpečí nejen návštěvníků hor, ale především lidí, kteří zde trvale žijí a pracují," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (HLAS samospráv), který je současně starostou Rokytnice v Orlických horách.
Královéhradecký kraj vysoutěžil stavbu metodou Design & Build, tedy navrhni a postav, za 12,3 milionu korun. Zhotovitelem stavebních prací je společnost STYLBAU. Spolu s technickým dozorem, koordinací BOZP a předpokládaným vnitřním vybavením dosáhnou celkové náklady téměř 13 milionů korun. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Kraj pokračuje v budování výjezdových základen ZZS KHK i v dalších okresech. V březnu zahájil výstavbu výjezdového stanoviště v horní části areálu náchodské nemocnice a o měsíc později dokončil základnu v Robousích u Jičína. V přípravě je také vybudování nové základny v Jaroměři.
ZZS KHK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území o rozloze 4759 kilometrů čtverečních s více než 555.000 obyvateli. V současnosti má 17 výjezdových základen.