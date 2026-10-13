V Rychnově nad Kněžnou bude koalice s většinou 13 hlasů,obsazení rady v jednání

Jedenáctitisícový Rychnov nad Kněžnou povede v nadcházejícím volebním období koalice čtyř subjektů, která bude mít v 21členném zastupitelstvu většinu 13 hlasů. Bude složená z vítězného uskupení Nezávislí za Rychnov, druhého Rychnov plus, pátého uskupení 21 pro město a posledního sedmého Volba pro město (VPM). ČTK to dnes řekla dosavadní místostarostka a jednička kandidátky Nezávislí za Rychnov Dana Spejchalová. Rada města bude podle ní sedmičlenná ve formátu 3, 3, 1. Volba pro město radního mít nebude, bude zastoupena v některém z výborů.
"Koalice bude na tomto půdorysu, nikoho dalšího nebudeme přijímat, oslovovat. O personálních věcech se bude teprve jednat, další vyjádření k tomu bude příští týden," řekla bez dalších podrobností ČTK Spejchalová. O víkendu sdělila, že Rychnov bude mít starostku.
Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov dosavadního starosty Jana Skořepy, získali pět mandátů v zastupitelstvu při zisku 21,89 procenta hlasů. Skořepa před volbami oznámil, že ve funkci starosty pokračovat nebude. Druhý skončil ve volbách Rychnov plus místostarostky Jany Drejslové, taktéž s pěti mandáty, tento subjekt získal 20,55 procenta hlasů. Třetí ANO bude mít tři zastupitele při zisku 13,92 procenta hlasů.
Čtvrté uskupení Není nám to jedno s podporou hnutí Východočeši má také tři mandáty při zisku 12,73 procenta hlasů, dva zastupitele má na pátém místě uskupení 21 pro město, které získalo 11,37 procenta hlasů. Strana KDU-ČSL skončila s 8,36 procentem a dvěma mandáty na šestém místě a sedmou příčku obsadila VPM s jedním zastupitelem při zisku 5,28 procenta.
V Rychnově nad Kněžnou složili po komunálních volbách v roce 2022 trojkoalici vítězní Nezávislí za Rychnov, ODS a VPM. V zastupitelstvu dosud měla 15 hlasů.