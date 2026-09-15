V Rychnově nad Kněžnou kandiduje do voleb devět subjektů, před čtyřmi lety šest

V říjnových komunálních volbách v Rychnově nad Kněžnou kandiduje devět subjektů, o tři více než před čtyřmi lety. O místo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu se letos uchází celkem 189 lidí, vyplynulo z informací na webu města a volby.cz. Dlouholetý starosta jedenáctitisícového města Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) popáté obhajovat funkci nebude, řekl dnes ČTK. Volby budou 9. a 10. října.
V Rychnově nad Kněžnou složili po komunálních volbách v roce 2022 trojkoalici Nezávislí za Rychnov, Občanská demokratická strana (ODS) a Volba pro město (VPM). V zastupitelstvu má 15 hlasů.
Kandidátku subjektu Nezávislí za Rychnov povede letos do voleb současná místostarostka Dana Spejchalová. Skořepa bude kandidovat z posledního, 21. místa kandidátky.
Lídryní Rychnov PLUS je místostarostka Jana Drejslová, která byla dříve v ODS, ale založila vlastní hnutí. V čele kandidátky lidovců je Jan Horníček a hnutí ANO povede do voleb v Rychnově Helena Podolská.
Dalšími subjekty pro komunální volby v tomto podorlickém městě jsou uskupení Prostor 516 01 s podporou Pirátů a Starostů (STAN) s Věrou Královou (Piráti) v čele kandidátky, dále VPM, které do voleb vede současná radní města Ivana Skřítecká. V čele nezávislé kandidátky Není nám to jedno s podporou hnutí Východočeši je Lukáš Jirásek, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) do voleb vede Milan Novák a hnutí 21 pro město architekt Oldřich Bittner.
Na Rychnovsku se zároveň s komunálními volbami konají také senátní volby. O křeslo v horní parlamentní komoře se utkají současný senátor Jan Grulich (TOP 09) a poslanec Petr Sadovský (ANO). Protože jsou kandidáti pouze dva, nebude se na Rychnovsku konat druhé kolo senátních voleb.
Do volebního obvodu spadají kromě Rychnovska i části okresů Pardubice, Ústí nad Orlicí a Hradec Králové. V roce 2020 v obvodu kandidovalo do Senátu osm lidí.