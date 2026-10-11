V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz Centrum duševního zdraví (CDZ). Vzniklo rozšířením stávajícího střediska organizace Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou, která tam působí od roku 2009. Propojením zdravotní a sociální péče se zlepší podmínky pro lidi se závažným duševním onemocněním. ČTK to sdělili zástupci hejtmanství. Ambulantní část služby je v Jiráskově ulici 506.
Centrum provozuje společnost Péče o duševní zdraví a jeho vznik podpořil Královéhradecký kraj i z Evropského sociálního fondu. Přispěly na něj i obce. "Hlavním přínosem je to, že jsou služby poskytovány v běžném prostředí a zefektivňují péči o potřebné, kteří by často bez této podpory museli být hospitalizováni v nemocnicích," uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO).
Zahájením provozu rychnovského centra se podařilo službou center duševního zdraví pokrýt území všech pěti okresů Královéhradeckého kraje. Centra duševního zdraví už fungují v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně a Trutnově.
Centrum duševního zdraví je zdravotně-sociální služba založená na práci týmu, ve kterém spolupracují sociální pracovníci, zdravotní sestry, psychiatr, psycholog a další odborníci. To umožňuje pružněji reagovat například při zhoršení psychického stavu klienta. Významnou součástí práce centra je terénní péče, kdy pracovníci docházejí za klienty do jejich domácího prostředí.
"Cílem je pomoci lidem se závažným duševním onemocněním zvládat život v běžném prostředí, předcházet zhoršení jejich zdravotního stavu a případným hospitalizacím a zároveň je podporovat například při řešení bydlení, zaměstnání, finanční situace a dalších každodenních záležitostí. Centrum spolupracuje také s rodinami a blízkými klientů a s dalšími zdravotními a sociálními službami v regionu," uvedl Jakub Sochor z tiskového odboru kraje.
Projekt CDZ v Rychnově nad Kněžnou je součástí reformy psychiatrické péče ukotvené Národním akčním plánem pro duševní zdraví do roku 2030.