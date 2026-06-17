V Rychnově vystaví na jediný den ceněný obraz Františka Kupky

Ceněný obraz Františka Kupky Čáry, plochy, hloubka II bude k vidění v pátek 26. června v krajském Muzeu a galerii Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou. Vystaven bude pouze v tento den při vernisáži děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových nazvanou Sakra familia!. ČTK o tom dnes informovali zástupci Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem MGOH. Výstava ve druhém patře Kolowratského zámku potrvá do 31. října.
"Pouze v den vernisáže bude exkluzivně vystaven Kupkův olej na plátně z roku 1913 s názvem Čáry, plochy, hloubka II. Toto výjimečné dílo, které původně pochází z proslulé sbírky Jindřicha Waldese, je pro tuto příležitost zapůjčeno ze soukromé sbírky prostřednictvím Adolf Loos Apartment and Gallery Praha," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
Vystavení obrazu zároveň připomene 150 let od narození a 85 let od úmrtí největšího sběratele a podporovatele Františka Kupky, filantropa a mecenáše umění Jindřicha Waldese.
"Možnost představit v Rychnově originální dílo Františka Kupky, byť na jediný večer, považujeme za mimořádnou kulturní událost pro celý region. Po skončení vernisáže se dílo vrátí zpět do soukromé sbírky a veřejnosti již nebude v Rychnově přístupné," uvedl ředitel muzea Tomáš Zelenka.
Podle náměstka hejtmana pro kulturu Jiřího Štěpána (HLAS samospráv) by ale byla škoda vnímat Rychnovsko, odkud Kupka pocházel, pouze jeho optikou. "Výstava Sakra familia! dokazuje, že tento region může zformovat nebo inspirovat celou řadu výjimečných tvůrců, kteří mají co říct i současnému publiku," uvedl Štěpán.
Výstavní projekt Sakra familia! je společným dílem rodinných příslušníků, příbuzných a dalších blízkých tvůrců, kteří se vyjadřují rozmanitými uměleckými prostředky. Na výstavě budou zastoupeni členové rodin Geislerových, Urbanových a jejich blízcí spolupracovníci, mimo jiné Věra, Ester a Aňa Geislerová, Petr Urban či Ferenc Mokráš.
"Návštěvníci uvidí průřez tvorbou napříč generacemi, obdobími i žánry, od klasické malby a ilustrace přes multimediální projekty až po literární tvorbu," uvedl Lechmann.
Výstava podle organizátorů také odkrývá nečekané souvislosti a průsečíky ovlivněné sdíleným rodinným zázemím, pamětí a geniem loci Rychnovska. "Výstava není jen setkáním jedné rodiny, ale také příběhem o tom, jak se umělecká citlivost a vztah k regionu přenášejí napříč generacemi," řekl kurátor a vedoucí Orlické galerie Vlastislav Tokoš. Více informací je na webu.
Kupka, kterého odborníci označují jako prvního abstraktního malíře, se narodil 23. září 1871 v Opočně, zemřel v Puteaux u Paříže 24. června 1957. Jeho díla jsou součástí světových sbírek a mezi sběrateli jsou velmi ceněná.