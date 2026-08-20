V senátním obvodu Trutnov kandidáti za ANO, PRO, SPD, za STAN obhajuje Sobotka

V senátních volbách v obvodu číslo 39 Trutnov budou voliči vybírat ze čtyř kandidátů navržených hnutím ANO, stranou PRO, hnutím SPD a hnutím STAN. Kandidátky dnes zaregistroval Městský úřad Trutnov, vyplývá u informací na úřední desce. Žádnou kandidátku úřad neodmítl. Termín pro registraci nebo případné odmítnutí kandidátních listin mají úřady do 21. srpna. Při posledních senátních volbách v roce 2020 podaly kandidátku na Trutnovsku také čtyři politické subjekty.
Jména kandidátů úřad neuvedl, ale podle informací ČTK v obvodu Trutnov bude obhajovat mandát starosta Vrchlabí Jan Sobotka (za STAN), podporu bude mít od lidovců, TOP 09 a ODS. Za hnutí ANO bude na Trutnovsku kandidovat primářka očního oddělení trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová. Za stranu PRO bude kandidovat energetik Hynek Beran. Za SPD bude kandidovat úpický zastupitel Radek Mráz, který to v minulý týden potvrdil na facebooku.
První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října společně s volbami komunálními. Případné druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října. Trutnovsko je jedním ze tři volebním obvodů v Královéhradeckém kraji, kde se letos uskuteční senátní volby, dalšími jsou Hradecko a Rychnovsko.
Před šesti lety senátní volby na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka (za STAN), který ve druhém kole voleb získal 74,58 procenta hlasů, zatímco starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO) dostal 25,41 procenta hlasů. V prvním kole získal Sobotka 41,71 procenta hlasů, druhý Jarolím 26,26 procenta hlasů. Za ODS v roce 2020 do Senátu v Trutnově kandidovala podnikatelka a spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová, která letos kandiduje za Motoristy na primátorku Prahy.
Volební obvod číslo 39 Trutnov:
Název navrhujícího uskupení jméno a příjmení kandidáta v roce 2026 jméno a příjmení kandidáta v roce 2020
ANO Zuzana Chovancová Jan Jarolím
PRO Právo Respekt Odbornost Hynek Beran
STAN Jan Sobotka Jan Sobotka
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Radek Mráz Michal Slavka
ODS Klára Sovová
Zdroj: politické strany, Městský úřad Trutnov