V senátním obvodu Trutnov podaly kandidátku čtyři politické subjekty

Do senátních voleb v trutnovském volebním obvodu číslo 39 podaly kandidátku čtyři volební strany. ČTK to dnes řekla mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová, jména kandidátů nesdělila. Dnes v 16:00 uplynula lhůta pro podání kandidátek. Termín pro vydání rozhodnutí o registraci nebo případné odmítnutí kandidátních listin je 21. srpna. Při posledních senátních volbách v roce 2020 podaly kandidátku na Trutnovsku také čtyři politické subjekty.
První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října společně s volbami komunálními. Druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října. Trutnovsko je jedním ze tři volebním obvodů v Královéhradeckém kraji, kde se letos uskuteční senátní volby, dalšími jsou Hradecko a Rychnovsko.
Podle informací ČTK v senátním obvodu Trutnov bude obhajovat mandát starosta Vrchlabí Jan Sobotka (za STAN), podporu bude mít od lidovců, TOP 09 a ODS. Za hnutí ANO bude na Trutnovsku kandidovat primářka očního oddělení trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová. Za stranu PRO bude kandidovat energetik Hynek Beran.
Senátní volby před šesti lety na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka (za STAN), ve druhém kole voleb získal 74,58 procenta hlasů. Druhý Jan Jarolím (ANO) dostal 25,41 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 16,49 procenta voličů, v prvním hlasovalo 37,13 procenta. V prvním kole získal Sobotka 41,71 procenta hlasů, druhý Jarolím 26,26 procenta hlasů. V obvodu Trutnov usilovali v roce 2020 o senátorský post čtyři kandidáti.
Volební obvod číslo 39 Trutnov:
Název navrhujícího uskupení jméno a příjmení dosud známých kandidátů roku 2026 jméno a příjmení kandidáta roku 2020
ANO Zuzana Chovancová Jan Jarolím
STAN Jan Sobotka Jan Sobotka
PRO Hynek Beran
ODS Klára Sovová
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michal Slavka
Zdroj: politické strany, Městský úřad Trutnov