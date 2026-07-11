V Teplicích nad Metují po zásahu elektrickým proudem ze sloupu zemřel 55letý muž

Po zásahu elektrickým proudem ze sloupu vysokého napětí dnes v Teplicích nad Metují na Náchodsku zemřel pětapadesátiletý muž. ČTK to řekla mluvčí policie Andrea Muzikantová. Podle serveru Novinky.cz šlo o elektrikáře, který na plošině vyjel k vodičům.
Muž podle regionální mluvčí firmy ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové nebyl pracovníkem skupiny ČEZ. "Na vedení dnes nebyly plánovány žádné práce," dodala mluvčí energetiků s tím, že věcí se zabývá policie.
Oznámení o události policie dostala dnes před 09:00. "Okolnosti případu vyšetřujeme. Pro určení mužovy smrti byla nařízena soudní pitva," uvedla mluvčí policie.