V Teplicích nad Metují v referendu rozhodnou o stavbě centra a bytového domu

Lidé v Teplicích nad Metují na Náchodsku v dnešním referendu rozhodnou o výstavbě návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal. Hlasovat mají také o vybudování bytového domu. Část obyvatel výstavbu za desítky milionů korun nechce, obává se, že to město finančně příliš zatíží. Pokud v referendu zazní "ne", plánované stavby se neuskuteční. Obec má okolo 1600 obyvatel.
Referendum bude platné, pokud se zúčastní aspoň zhruba 450 voličů. Zapsaných voličů je kolem 1300, uvedli zástupci radnice. O konání referenda v dnešním termínu rozhodli zastupitelé 4. března.
Návštěvnické centrum u skal město připravuje několik let. Byla již vypsána veřejná soutěž na zakázku a jsou zajištěné finance. Co se týče bytového domu, jde spíš o projekt, který by se uskutečnil ve vzdálenější budoucnosti. Na rozdíl od centra se o výstavbě domu ještě vůbec nerozhodovalo, není projektová dokumentace, není stavební povolení a není ani vypsán žádný dotační program na podporu výstavby nájemních bytů.