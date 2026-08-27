V Teplicích nad Metují začal 43. horolezecký filmový festival, uvede 35 snímků

V Teplicích nad Metují na Náchodsku dnes začal 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Do neděle 30. srpna nabídne 35 snímků od autorů z 11 zemí. Z toho 32 filmů bude v soutěžní sekci. Filmy na letošní festival pořadatelé vybírali ze 148 přihlášených snímků. Festival a jeho doprovodný program jsou současně největším setkáním horolezecké komunity v Česku, uvedli organizátoři.
"Hlavními hosty festivalu budou legenda lezecké fotografie Heinz Zak, alpinista nové generace James Price nebo německý pískař Anton Schröter, který před pár lety zaujal lezením bez lana v domácím Sasku," uvedla mluvčí festivalu Barbora Fialová.
Součástí festivalu, který za čtyři dny navštíví tisíce lidí, je široký doprovodný program čítající desítky akcí. Složený je z přednášek, besed, koncertů, výstav, lezeckých závodů. Velká část programu se odehrává v parku a ve venkovním prostoru nazvaném Amfiteátr, který má kapacitu téměř 3000 diváků. Dominantou parku je lezecká boulderová stěna. Teplické náměstí se po dobu festivalu mění v tržiště s vybavením pro pobyt v přírodě, na horách a ve skalách.
Filmovou přehlídku v Teplicích založil v roce 1981 horolezec a fotograf Miroslav Šmíd, který v roce 1993 zahynul při výstupu na Lost Arrow v Yosemitském národním parku v Kalifornii. Před lety pořadatelé umožnili účast na přehlídce nejen čistě horolezeckým filmům, podmínkou však zůstává, že snímek musí zachycovat aktivní sport v přírodě. Organizátorem festivalu je město Teplice nad Metují.