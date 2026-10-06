V třicetitisícovém Trutnově kandiduje pět subjektů, nejméně od roku 1990

V komunálních volbách 9. a 10. října budou voliči ve třicetitisícovém Trutnově vybírat zastupitele z pěti subjektů. Je to nejméně kandidujících stran od roku 1990. V roce 2022 ve druhém největším městě Královéhradeckého kraje kandidovalo 12 subjektů, dosavadní nejnižší počet byl devět kandidujících stran v letech 2014, 2006 a 1990. Zastupitelstvo o 33 lidech budou voliči vybírat ze 165 kandidátů, před čtyřmi lety se o jejich přízeň ucházelo 396 kandidátů, vyplynulo z informací na webu volby.cz.
Vítězství v Trutnově bude obhajovat ODS, která má letos podporu od KDU-ČSL a TOP 09. Lidovci a TOP 09 před čtyřmi lety kandidovali společně a do trutnovského zastupitelstva se nedostali. Lídrem kandidátky nazvané Máme rádi Trutnov je dosavadní starosta Michal Rosa (ODS). V čele města Rosa stojí od prosince 2021, kdy vystřídal starostu Ivana Adamce (ODS), který město vedl od roku 1998. Adamec, který je od roku 2013 poslancem, kandiduje na devátém místě.
Lídrem hnutí ANO je soudní znalec a nynější opoziční zastupitel Tomáš Voborník. Na čtvrtém místě kandidátky je primářka očního oddělení trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová, která na Trutnovsku kandiduje za ANO v letošních volbách do Senátu. Volbu pro město do voleb opět vede dlouholetý místostarosta Tomáš Hendrych.
Novým subjektem je uskupení Adresa Trutnov, jehož lídrem je místostarosta Tomáš Eichler (nestraník). Eichler v roce 2022 vedl kandidátku Pirátů, kteří již v Trutnově nekandidují. Za Adresu Trutnov kandidují i lidé, kteří před čtyřmi lety kandidovali za Sdružení pro Trutnov s podporou hnutí STAN. Bývalý lídr Sdružení pro Trutnov a nynější zastupitel Petr Horčička (STAN) je na třetím místě Adresy Trutnov. Na 20. místě kandiduje běžkyně a olympionička Eva Nývltová Vrabcová (nestraník).
Novou volební stranou je také sdružení Patrioti Trutnov, které tvoří SPD, PRO, Svobodní a nezávislí kandidáti. Jedničkou Patriotů Trutnov je majitelka čistírny Kateřina Hurdálková, dvojkou sociální pracovnice Soňa Ondráčková (SPD) a trojkou ředitel chráněné dílny Václav Török (PRO).
Po volbách v roce 2022 vítězná ODS vytvořila koalici opět s Volbou pro město, Piráty a Sdružením pro Trutnov. V opozici jsou ANO, SPD, uskupení Žít v Trutnově.