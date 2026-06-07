V Trutnově hořela hromada elektroodpadu v areálu recyklační firmy

Hasiči dnes před 16:00 vyjeli k požáru hromady elektroodpadu v areálu recyklační firmy v Trutnově ve čtvrti Horní Staré Město. Požár, z něhož vycházel zdaleka viditelný sloup dýmu, se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba za půl hodiny. Nikdo se nezranil, příčinu požáru hasiči zatím neznají. ČTK to řekl mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek.
Vzhledem k rychlému zásahu hasiči podle něj nevydali doporučení pro omezení větrání v lokalitě. Na místo hasiči vyslali pět jednotek s šesti cisternami a automobilových žebříkem. Halu, která stála v blízkosti hořícího elektroodpadu, se jim podařilo před ohněm uchránit.
Škoda by neměla být podle Voříška vysoká. "Ve spolupráci s majitelem nyní odpad rozebíráme a dohašujeme," uvedl.