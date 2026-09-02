V Trutnově se zřítila část nábřežní zdi řeky Úpy, oprava omezí provoz

Oprava zřícené nábřežní zdi omezí ve čtvrtek a v pátek dopravu na Úpském nábřeží v Trutnově, které je důležitou ulicí třicetitisícového města. Část zdi s kamenným sloupkem se do řeky zřítila 26. srpna. Opraví ji státní podnik Povodí Labe, kterému zeď patří. ČTK o tom dnes informovala mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová.
Ve čtvrtek a v pátek budou jízdní pruhy na Úpském nábřeží zúžené a rychlost aut bude omezena na 30 kilometrů v hodině. Vozidla nad 3,5 tuny budou mít s výjimkou autobusů na nábřeží nadále zákaz vjezdu.
Povodí Labe má podle nařízení trutnovského stavebního úřadu udělat nezbytné zabezpečovací práce. "Jejich cílem je provizorně staticky zajistit poškozený úsek zdi," uvedla mluvčí.
Nábřežní zeď je ve špatném stavu delší dobu, její část poprvé spadla v roce 2024. Město jedná s Povodím Labe o opravě. Radnice má podle mluvčí jako spoluúčast na opravu připravených až 7,5 milionu korun, což by mohlo pokrýt asi polovinu předpokládaných nákladů.