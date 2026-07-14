V Trutnově zřejmě větrné elektrárny nevzniknou,radnice návrh na zrušení zón vítá

Větrné elektrárny v trutnovských městských částech Studenec a Staré Buky zřejmě nevzniknou. Vyplývá to z návrhu ministerstva životního prostředí (MŽP) na vyřazení některých oblastí ze seznamu zón vymezených pro zrychlenou výstavbu těchto zařízení. Třicetitisícový Trutnov, který s výstavbou větrníků na svém území od počátku nesouhlasil, návrh přivítal. Své výhrady dříve město vyjádřilo v dokumentu, který odeslalo ministerstvu pro místní rozvoj (MMR).
"Stanovisko ministerstva životního prostředí je potvrzením názoru města, se kterým se občané mohli detailně seznámit v dokumentu: Připomínky města Trutnova k návrhu vymezení akceleračních zón," odpověděla na dotaz ČTK mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová.
V připomínkách město uvedlo například to, že opatření považuje za nezákonné a nedostatečně odůvodněné, mimo jiné z hlediska lokálních dopadů. Za zásadní připomínku radnice považuje vzdálenost větrných elektráren od sídel a nedostatečnou ochranu zdraví obyvatel.
"Město Trutnov návrh na vyřazení obou zón ze seznamu akceleračních zón vítá," sdělila Ščudlová. Na území Trutnova byly vymezeny dvě takzvané akcelerační zóny, a to v městské části Studenec s celkovou rozlohou 932 hektarů a v části Staré Buky s rozlohou zóny 330 hektarů.
MŽP informovalo 10. července v tiskové zprávě, že v ČR snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61, původně bylo vymezeno 110 akceleračních zón. Podle ministerstva i po redukci oblastí zůstává potenciální instalovaný výkon v zónách nad 3000 megawattů (MW), což by plnilo cíle, ke kterým se ČR zavázala v EU.
Trutnovská radnice podle její mluvčí setrvává na svém přístupu k obnovitelným zdrojům energie. "Tyto zdroje podporujeme, avšak dodáváme, že tento zájem rozvoje obnovitelných zdrojů není nadřazen ostatním prioritám, zejména ochraně krajinných hodnot a zamezení fragmentace krajiny, ochraně kulturních hodnot nebo zajištění důstojného bydlení," dodala Ščudlová.
Omezení je součástí stanoviska SEA k posouzení vlivů akceleračních zón na životní prostředí. Podmínky stanoviska zapracuje MMR do návrhu změny územního rozvojového plánu. Výsledný materiál by MMR mělo vládě předložit do konce července.
Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren.