Stavbaři v Úlibicích na Jičínsku dnes vrátili na věž kostela Zvěstování Panny Marie opravenou barokní báň. Dominanta obce, které má asi 340 obyvatel, se tím vrátila do původní podoby. Oprava báně je součástí celkové rekonstrukce památkově chráněného kostela, který obec loni bezúplatně získala od římskokatolické církve. Záchrana kostela v režii obce bude po etapách. ČTK to řekl starosta Michal Kovář (nezávislý). Náklady na opravu venkovní části kostela obec odhaduje na 18 milionů korun.
V první fázi se řemeslníci pustili do rekonstrukce báně. Tesaři a klempíři báň snesenou z věže opravovali v sousedství kostela. "Příští rok na jaře bychom chtěli začít s opravou věže a jejích omítek," uvedl starosta. Další etapa by, pokud vše půjde hladce, mohla začít v roce 2028. Týkala by se kostelní lodě, její součástí budou výměny oken a omítky. Na opravu lodě obec nyní dělá projekt.
Církev už s opravou zchátralého kostela nepočítala. Památku se rozhodla zachránit obec. "Vzhledem k tomu, že hřbitov patří obci a zanedlouho by kvůli špatnému stavu kostela statik lidem zakázal vstup na hřbitov, tak jsme se rozhodli jednat. Zároveň je to dominanta obce, záchrana kostela je povinností i vůči našim předkům," uvedl starosta.
Opravy bude obec hradit především z vlastního rozpočtu, dotace budou tvořit výrazně menší část. Starosta poznamenal, že z nynější etapy asi za sedm milionů korun by dotace měly pokrýt zhruba půl milionu korun.
Obec má v plánu kostel využívat ke kulturním akcím. Lidé by o bohoslužby nemuseli přijít. V darovací smlouvě se obec zavázala umožnit uspořádat bohoslužbu, pokud o to farnost požádá.
Kostel Zvěstování Panny Marie je u hlavní silnice I/35 z Hradce Králové na Jičín na návrší nad Úlibickým potokem. Kostel byl postaven v 18. století zřejmě na místě staršího kostela.