V Žirči vzniká Bylinkárium, centrum pro nemocné s roztroušenou sklerózou

Přestavbou bývalé hospodářské budovy v areálu Domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku vznikne návštěvnické a vzdělávací centrum. Objekt nazvaný Bylinkárium je ve fázi hrubé stavby, řekl dnes ČTK mluvčí domova Jan Staněk. Celkové náklady, včetně vybavení, jsou 51 milionů korun bez DPH. V žirečském domově se starají o lidi nemocné roztroušenou sklerózou.
Bylinkárium vzniká vedle bylinkové zahrady a kromě vzdělávacího a návštěvnického centra bude jeho součástí i expozice. "Vzniká jedinečný prostor setkávání zdravých a nemocných a podpory pečujícím. Dosud je proinvestováno 27 milionů korun bez DPH," řekl Staněk. Zbývá dokončit instalace rozvodů energií, povrchy podlah či stropů a poté přijde na řadu vybavování objektu s předpokládaným zahájením provozu příští rok na jaře.
Opravovaná budova má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Ve sklepních prostorech vznikne interaktivní expozice, která připomene historii areálu spjatého s jezuitským řádem i současné aktivity domova.
"Projektem odpovídáme na to, že v Česku je nedostatečná kapacita lůžek a rodinám, které se starají o nemocné, chybí informace. Snažíme se proto vzdělávat pečující, aby péči zvládli doma. Inspirovali jsme se v Holandsku, kde se to osvědčilo. Nový prostor rozšíří zázemí areálu a přinese další možnosti pro setkávání, odpočinek, podporu i vzdělávání," řekl ČTK Staněk.
Domov svatého Josefa v Žirči provozuje Oblastní charita Červený Kostelec a je jediným zařízením v Česku zaměřeným na poskytování péče lidem s roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu nemoci. Domov v Žirči u Dvora Králové nad Labem kombinuje pobytové služby s rehabilitacemi s pomocí nemocným u nich doma.
Na vznik Bylinkária přispěla evropská dotace 40 milionů korun, Královéhradecký kraj na něj dal 2,5 milionu Kč. Centrum vzniká i za významné podpory dárců. V dárcovské kampani se podařilo vybrat 2,3 milionu korun. "Veřejná sbírka pomáhá celý projekt dofinancovat. Abychom mohli objekt plnohodnotně dokončit, zbývá vybrat ještě 2,5 milionu korun," řekl ČTK Staněk. Více informací o sbírce je na webu www.bylinkarium.cz.
Bylinkárium je součástí projektu Via Botanica financovaného Evropskou unií z operačního programu Interrreg CZ-PL. Cílem je podpořit návštěvnost žirečského areálu a propojit botanicky zajímavá místa v česko-polském pohraničí. Nemocní roztroušenou sklerózou dostanou v Žirči příležitost prezentovat svoji činnost, potkat se s veřejností při různých besedách, přednáškách i workshopech.
Květen, na kdy připadá Mezinárodní den roztroušené sklerózy, bude v Domově svatého Josefa patřit osvětě o roztroušené skleróze i společným aktivitám s klienty. Součástí programu budou kulturní a volnočasové aktivity pro klienty i akce pro pečující.