V zoo Dvůr Králové se poprvé vylíhly krajty písmenkové, největší hadi Afriky

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé narodily krajty písmenkové. Jde o největší hady Afriky, v dospělosti mohou být dlouhé kolem 7,5 metru a vážit 100 kilogramů. Na světě je v zoologických zahradách podle databáze ZIMS 55 těchto hadů, jinde než ve Dvoře Králové se je za poslední rok rozmnožit nepodařilo. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
"Krajty písmenkové jsou v lidské péči velmi vzácné. Jedním z důvodů je jejich poněkud prchlivá povaha, jsou agresivní a kousavé. A když se ze snůšky z poloviny června začala líhnout mláďata, měli jsme mimořádnou radost. Nakonec jich bylo deset," uvedl mluvčí.
Vejce měli chovatelé v inkubátoru, v němž je teplota kolem 32 stupňů Celsia a vlhkost 90 procent. "Tak měla mláďata ideální podmínky pro vývoj. Líhnutí začalo ze 4. na 5. srpna, mláďata jsou velká a životaschopná," uvedl zoolog Michal Podhrázský. V přírodě by se samice o snůšku starala a chránila by ji. Celou dobu inkubace by nežrala a nepila.
Ze zhruba deset centimetrů dlouhých vajec vylezla mláďata dlouhá kolem 60 centimetrů. "Krajty písmenkové velmi rychle rostou. Ze současné velikosti můžeme předpokládat, že v dobrých podmínkách dorostou do pětimetrové délky za zhruba šest let," předpokládá zoolog.
Stokilová krajta písmenková dokáže v divočině uškrtit a pozřít gazelu nebo divoké prase. Člověka dokáže usmrtit i výrazně menší krajta. "V roce 2017 usmrtila dva a půl metru dlouhá krajta písmenková podle závěrů policie dospělého chovatele ve Velké Británii," uvedl mluvčí.
V přírodě mají krajty písmenkové status "téměř ohrožený". Ačkoli stavy nejsou na kritické úrovni, na mnoha místech jejich počty klesají. "Jsou loveny z důvodu strachu. S ohledem na velikost je místní považují za škůdce a zabijáky. Lidé je loví i pro maso a kůži," uvedla zoo.
Krajty písmenkové dostaly pojmenování podle vzoru na kůži, který připomíná egyptské hieroglyfy. Hadům slouží jako maskování.
Dvorská zoo se specializuje na Afriku. Velmi úspěšná je v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zahrada patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo přes 680.000 lidí.