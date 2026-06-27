Valdštejnova lipová alej v Jičíně s 1140 stromy by mohla být kulturní památkou

Valdštejnova lipová alej v Jičíně by mohla být kulturní památkou. S návrhem Národního památkového ústavu na prohlášení aleje za památku souhlasila rada města Jičína, kterému alej patří. Uvedl to mluvčí radnice Jan Jireš. Čtyřřadou a téměř dva kilometry dlouhou lipovou alej založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Je považována za nejstarší dochovanou historickou alej v Česku. Nyní čítá 1140 stromů.
"Stromořadí bezezbytku naplňuje podmínky (památkové ochrany), neboť při svém stáří, velkoleposti a zachovalosti prakticky nemá v České republice obdobu," uvedl mluvčí. Národní památkový ústav prohlášení lipové aleje za památku připravuje několik let. Loni radnice památkáře požádala, aby proces pozdrželi kvůli úpravě pozemků tak, aby se kulturní památkou stal pouze prostor aleje. K tomu byl nutný zápis na katastrálním úřadu.
Alej je také součástí soustavy chráněných území Natura 2000, a to díky chráněnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů aleje.
Poslední velkou obměnou lipová alej prošla v letech 2011 a 2012, kdy byla po kácení a nové výsadbě obnovena či doplněna zhruba třetina stromů v aleji. Za posledních asi 20 let zahradníci vyměnili přibližně polovinu stromů. Ročně město do údržby aleje vkládá asi 400.000 korun.
Lipová alej je zásadním prvkem jičínské komponované krajiny, což byl postup typický pro Valdštejnskou, potažmo barokní architekturu. Stromořadí propojuje centrum Jičína s letohrádkem Valdštejnská lodžie a s Libosadem. Orientováno je tak, že v den letního slunovratu na jednom jeho konci slunce vychází a na druhém zapadá.