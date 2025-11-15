Válečný hrdina se vrátil domů, ostatky uložili do rodinného hrobu v urnovém háji

Autor: top
  6:22
Ostatky válečného hrdiny Miroslava Špota nechalo město Jičín převézt z Německa a při pietním aktu uložit do rodinného hrobu v jičínském urnovém háji. Prvorepublikový důstojník Miroslav Špot padl 15. března 1943.

Ostatky válečného hrdiny Miroslava Špota nechalo město Jičín převézt z Německa a při pietním aktu uložit do rodinného hrobu v jičínském urnovém háji. | foto: Město Jičín

Jednotka parašutistů byla tehdy vyslána z Velké Británie na misi do nacisty okupovaného Československa. Mise Iridium měla provádět zpravodajskou činnost v protektorátu, výsadek ovšem na místo kvůli špatnému počasí nedorazil.

Pilot se rozhodl pro návrat do Anglie, letoun Halifax se však při přeletu nad Mnichovem dostal do protiletecké palby a celá posádka v troskách zahynula. Ostatky Miroslava Špota byly uloženy u lesa nedaleko Mnichova.

Od roku 2018 má na budově Lepařova gymnázia v Jičíně, kde studoval, pamětní desku. Miroslav Špot se narodil v roce 1915 v Kublově, rodina se záhy přestěhovala do Jičína, kde pozdější válečný hrdina prožil dětství.

Ve 30. letech vstoupil do československé armády. Absolvoval základní vojenskou službu v Bratislavě se zaměřením na jezdectví. Stihl získat hodnost poručíka a v posledních letech před válkou působil v Hranicích na Moravě, Pardubicích a v Prešově. Po okupaci emigroval do Polska, později se přesunul do Francie a Anglie, kde se přihlásil do výsadkářských jednotek.

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

15. listopadu 2025  6:22

V zĂˇmku LeĹˇnĂˇ u ValaĹˇskĂ©ho MeziĹ™Ă­ÄŤĂ­ jsou vystavenĂ© tradiÄŤnĂ­ krajky a vĂ˝Ĺˇivky

