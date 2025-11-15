Válečný hrdina se vrátil domů, ostatky uložili do rodinného hrobu v urnovém háji

Jednotka parašutistů byla tehdy vyslána z Velké Británie na misi do nacisty okupovaného Československa. Mise Iridium měla provádět zpravodajskou činnost v protektorátu, výsadek ovšem na místo kvůli špatnému počasí nedorazil.
Pilot se rozhodl pro návrat do Anglie, letoun Halifax se však při přeletu nad Mnichovem dostal do protiletecké palby a celá posádka v troskách zahynula. Ostatky Miroslava Špota byly uloženy u lesa nedaleko Mnichova.
Od roku 2018 má na budově Lepařova gymnázia v Jičíně, kde studoval, pamětní desku. Miroslav Špot se narodil v roce 1915 v Kublově, rodina se záhy přestěhovala do Jičína, kde pozdější válečný hrdina prožil dětství.
Ve 30. letech vstoupil do československé armády. Absolvoval základní vojenskou službu v Bratislavě se zaměřením na jezdectví. Stihl získat hodnost poručíka a v posledních letech před válkou působil v Hranicích na Moravě, Pardubicích a v Prešově. Po okupaci emigroval do Polska, později se přesunul do Francie a Anglie, kde se přihlásil do výsadkářských jednotek.