Děti na koleje ve Vamberku nastražily velké kameny, rošťáků si všimla železničářka

Incident se stal 4. listopadu nedaleko vamberského nádraží. Ženu zaujala trojice, která se pohybovala v kolejišti u přejezdu směrem na Doudleby nad Orlicí.
„Hlídka městské policie pachatele dohledala a zadržela. Následně provedla kontrolu zhruba kilometrového úseku trati, při níž objevila dvě další místa, kde byly na obou kolejích současně položeny kameny o průměru přes 20 centimetrů,“ sdělili strážníci na sociálních sítích.
Strážníci kameny z trati odstranili. Pachatelé jsou tři děti mladší 15 let. O případu byla informována Policie ČR, Správa železnic a Orgán sociálně právní ochrany dětí, který se případem dále zabývá.
„Je nutné si uvědomit, že podobné jednání může mít tragické následky. Podle vyjádření Správy železnic by v tomto případě mohlo dojít minimálně k poškození podvozku vlaku s milionovými škodami. Horší variantu si raději ani nepřipouštíme. Děkujeme zaměstnankyni Správy železnic za její všímavost a rychlou reakci, díky které se podařilo předejít možnému neštěstí,“ uvedli strážníci.
Vlaky čím dál častěji narážejí do kamení na kolejích. Na vině je výzva na TikToku
Nejde o ojedinělý incident v kraji. Například v červenci musel zastavit vlak v Chotěvicích na Trutnovsku kvůli kamení na 19 metrech mezi železničními přejezdy, cestující tam evakuovali.
Loni v lednu i dubnu někdo naskládal kameny na koleje u zahrádkářské kolonie Červený Dvůr mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, soupravy tam najely do kamenů stokilometrovou rychlostí, ale obešlo se to bez vážnějších následků. Lednový případ policie odložila, pachatele nezjistila.
Začátkem listopadu vlak najel do kamenů v děčínské části Boletice nad Labem, lokomotiva je poškozená.
