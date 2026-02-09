Z uren vysypal popel, poničil hroby i márnici. Policie pátrá po vandalovi

Vloupání do márnice na hřbitově v Číbuzi nahlásil oznamovatel v pátek 6. února kolem 10.30. Podle policie se dosud neznámý pachatel pohyboval na místě od čtvrtečních 15 hodin do pátečních 10 hodin.
Násilím vypáčil visací zámek na vstupních dveřích márnice a pak poškodil také několik hrobových míst.
„U jednoho z hrobů vyndal dvě urny z prosklené skříňky. Z jedné urny vysypal popel vedle hrobu, druhou – měděnou – poškodil deformací její horní části. U dalšího hrobového místa pachatel vyjmul z prosklené skříňky tři urny, z nichž vysypal obsah bezprostředně vedle hrobu, a samotné urny rozbil,“ popsala mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Na několika dalších hrobech vandal odloupal keramické destičky s fotografiemi zesnulých.
Vyšetřovatel zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu hanobení lidských ostatků. Pachateli hrozí až dvouleté vězení.
Nyní policie událost prověřuje a snaží se zjistit totožnost pachatele. „Jestliže se poškození márnice a hrobů stalo v podobném čase, máme za to, že to spolu souvisí. Jedná se o ojedinělý incident, obdobný případ na území obvodu neevidujeme již několik let,“ řekla mluvčí.
Policisté proto nyní hledají svědky. „Pokud si někdo všiml podezřelého pohybu osob či vozidel v okolí hřbitova v obci Číbuz, a to zejména mezi 5. a 6. únorem, nechť kontaktuje linku 158 nebo se obrátí na obvodní oddělení policie ve Smiřicích. Jakékoli informace mohou být pro vyšetřování zásadní,“ požádala.