Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře, předpoklad je do týdne, je hrádek pro veřejnost uzavřený, informovali dnes na sociální síti facebook zástupci informačního centra Veselý výlet. Aichelburg je vyhledávaným turistickým cílem v této části Krkonoš.
"Vandalové, nejspíš partička mladých Holanďanů, rozmlátili dveře od lesního hrádku Aichelburg. Věc řeší policie," uvedli dnes zástupci infocentra Veselý výlet.
Romantickou pseudogotickou zříceninu postavili v letech 1862 až 1863 lesní úředníci a zaměstnanci maršovského panství. Je na úbočí Světlé hory v nadmořské výšce asi 736 metrů nad řekou Úpou nad Temným Dolem. Hrádek je běžně přístupný po vypůjčení klíčů v infocentru Veselý výlet v Peci pod Sněžkou nebo v Temném Dole.