Hradec Králové

Vánoce u sv. Ducha

Ve čtvrtek 26. prosince v 17 hodin je pořádají Římskokatolická farnost a katedrální sbor Cantores Gradecenses, vstupné je dobrovolné. Zazní výběr z České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Vánoční kantáta od skladatele Luboše Fišera a Andělské poselství světu nedávno zesnulého skladatele Zdeňka Pololáníka. Za varhany na Štěpána usedne Václav Metoděj Uhlíř, dětské sólo mají Gabriela a Rafael Smutných, recituje Milada Fejtková a zpívají Cantores Gradecenses a Severočeský filharmonický sbor.

Lotrando a Kmotr

Bio Central připravilo na sobotu akci „Double Feature“: cyklus Pohádka v pyžamu v 15 hodin uvede Lotranda a Zubejdu a v 19.30 začne slavný Kmotr režiséra Francise Forda Coppoly s Marlonem Brandem.

Náchod

Bruslení, lední hokej, sáňkování i lyžování

Ve výstavní síni Muzea Náchodska na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě je k vidění výstava věnovaná historii zimních sportů v regionu. Autoři probírají bruslení, lední hokej, sáňkování i lyžování zejména v první polovině 20. století. Nechybí ukázky sportovního náčiní, jako jsou lyže, sáně či brusle, ani velkoformátové fotografie a osobní příběhy pamětníků. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Zavřeno bude od 23. až 25. prosince a také od 30. prosince do 1. ledna. Mimo otevírací dobu si lze prohlídku objednat. Výstava trvá do 19. ledna.

Hořice

Železnice i motorky

Zimní výstavu pořádají od 27. prosince do 29. prosince hořičtí modeláři v klubovně bývalého gymnázia v Husově ulici. K vidění budou železnice, Lego vláčky, letadla, motorky, RC modely a papírové skvosty.