V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou zatopit. Agentura Dobrý den již osvědčila, že se jedná o český rekord.

Poslední jehličí z modřínu opadalo při čtvrtečním kácení pod sokolovnou, v koruně zůstaly jen maličké šišky. Pracovníci s jeřábem pak vztyčili stromek na zasněženém náměstí mezi mariánským sloupem a pomníkem padlým. Modřín má celkem hustou korunu, i po zkrácení jeho výška přesahuje sedm metrů.

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český rekord. (30. listopadu 2025)
Na modřínu zbyly jen šišky, ostatní výzdoba je zcela nová. (30. listopadu 2025)
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na Novém Hrádku si místní užili s punčem a koledami. (30. listopadu 2025)
Na Novém Hrádku rozsvítili netradiční vánoční strom - modřín. (30. listopadu 2025)
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na Novém Hrádku si místní užili s punčem a koledami. (30. listopadu 2025)
Novohrádečtí rozsvítili stromek v podvečer o první adventní neděli. Vedle stojí i malý betlém. Děti ze školy a školky tam zazpívaly koledy, dospělí popíjeli punč, který byl zdarma.

„Na náměstí bylo hodně lidí, všichni na pohodu a každý něco popíjel. Nápoje šly rychle na odbyt, půl hodiny po začátku už pán ve stánku sklízel. U stromku se dost dospělých i dětí fotilo. I když je strom bez jehličí, vypadá pěkně,“ potvrzuje fotograf iDNES.cz.

U garáží pod sokolovnou roste víc stromů, jenže už si překážely. Městys to řešil před dvěma lety, arborista doporučil ponechat dub a třešni, ale modřín mezi nimi pokácet. Hodnotnější jehličnany mohly zůstat.

„Chtěli jsme dát stromku další šanci. Tehdy jsem si říkal: vždyť ten chudák modřín se v životě nedočkal toho, aby z něj byl vánoční stromeček, a tak bychom to mohli zkusit. Bude to netradiční stromek a zkusíme ho zapsat do České knihy rekordů jako první vánoční strom z modřínu,“ popisuje starosta Zdeněk Drašnar (SNK Nový Hrádek I.).

Pelhřimovská agentura Dobrý den prověřila, že podobný venkovní vánoční stromek opravdu ještě nikde neměli, a už vydala certifikát, že do České databanky rekordů jej zapíše k 30. listopadu, kdy stromek rozsvítili.

Místní si přáli barevné koule

Než se městys do akce pustil, nechal si zpracovat vizualizaci od plzeňského Ateliéru Maur, aby bylo patrné, že i modřín se na náměstí může vyjímat. Ateliér pak výzdobu dodal. Strom tak nyní zdobí zlaté a červené koule, stříbrný řetěz, hvězda a LED osvětlení.

„Už dříve si obyvatelé přáli, abychom každoroční světýlka na stromku doplnili barevnými koulemi, aby i přes den, kdy se nesvítí, byl stromek veselejší. Proto jsme se rozhodli, že koupíme nová světýlka, včetně barevných ozdob,“ říká starosta.

Na sociálních sítích strom sklízí spíš příznivé ohlasy. „Pecka a skvělý nápad. Alespoň se bude o Hrádku mluvit celé Vánoce. Super odvaha a držím palce k dalším takovým akcím,“ zaznělo v jedné z facebookových diskuzí.

Ne všichni však nadšení pro strom bez jehličí sdílejí. „Skvělej nápad… a příští rok můžou udělat v Kovapu drátkový,“ zlobil se další z uživatelů sociální sítě.

Líbí se vám opadaný modřín jako vánoční strom?

Nová výzdoba stromku vyšla na 55 tisíc korun, Nový Hrádek je zaplatí z rozpočtu. Letos vyhrál v soutěži Vesnice roku Fialovou stuhu za inovativní obec s odměnou 800 tisíc, peníze z ní však bude rozdělovat až v příštím roce a patrně opět přispěje aktivním spolkům.

Stromek je napojený na veřejné osvětlení. Ráno svítí od 3:30 do asi 7:00, večer zhruba od 16:30 do 23:15.

Sváteční atmosféru si návštěvníci mohou vychutnat v úterý 23. prosince od 16:15, kdy tu vystoupí muzikanti z Bysteranky s vánočním troubením. Modřín zůstane na náměstí nejméně do Tří králů.

Rozhledna z větrníku na Novém Hrádku slouží, infocentrum na otevření čeká

Pro Nový Hrádek je to už druhý zápis do České knihy rekordů. První rekord se městysu podařil v květnu 2021 s dokončenou rozhlednou na vrchu Šibeník. Rozhledna coby první v republice vznikla z částí již nefunkční větrné elektrárny. Rozhledna i infocentrum jsou otevřené celoročně, přes zimu mimo pondělky.

